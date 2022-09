A început Concursul Internaţional 'George Enescu', ediţia a XVIII-a: 34 de muzicieni calificaţi în semifinalele competiţiei

Concursul Internaţional 'George Enescu' (ediţia a XVIII-a) are loc de duminică până pe 18 septembrie la Ateneul Român din Capitală, sub sloganul 'Muzica Speranţei'.

În total, 34 de tineri muzicieni din întreaga lume s-au calificat în semifinalele competiţiei, la secţiunile Violoncel, Vioară şi Pian, 22 de lucrări orchestrale şi camerale urmând a intra în concurs la Secţiunea Compoziţie, unde va fi acordat şi un Premiu pentru Originalitate.

Duminică, evenimentul se va deschide la Ateneul Român cu Concertul de Gală susţinut de Filarmonica George Enescu, sub bagheta dirijorului Ainars Rubiks, cu o premieră internaţională: An Axe For The Frozen Sea de Karlo Margetic, lucrare premiată la secţiunea compoziţie (categoria Muzică Simfonică) la ediţia precedentă a Concursului 'Enescu', potrivit Agerpres.

Programul mai cuprinde Concertul în do major pentru vioară, violoncel şi pian op. 56 de Ludwig van Beethoven în interpretarea câştigătorilor ediţiilor anterioare ale Concursului Internaţional 'George Enescu' 2020/21: Valentin Şerban - vioară; Jaemin Han - violoncel şi Yeon-Min Park - pian şi Simfonia nr. 9 în do major D 944 de Franz Schubert.

Programul Concursului mai include cinci recitaluri susţinute de artişti consacraţi (David Grimal (vioară) & Itamar Golan (pian) - 7 septembrie; Frank Huang (vioară) & invitaţii: Marcel Johannes Kits (violoncel) şi Angela Drăghicescu (pian) - 9 septembrie; Dmitry Sitkovetsky (vioară), David Geringas (violoncel) & Alexander Gordon (violă) - 12 septembrie; Daria Parkhomenko (pian) - 14 septembrie; Nelson Goerner (pian) - 17 septembrie.

De asemenea, sunt programate concerte cu orchestră - Finalele pe Secţiuni (Violoncel, Vioară, Pian), desfăşurate alături de Orchestra Filarmonicii "George Enescu", unde trei dintre cei mai buni tineri muzicieni selectaţi de juriul de specialitate vor interpreta câte un concert integral, iar la finalul serii se va desemna câştigătorul competiţiei.

În cadrul Semifinalelor poate fi urmărită pas cu pas evoluţia tinerilor muzicieni înscrişi în Concurs, aceştia prezentând în faţa juriului de specialitate şi a publicului un număr vast de lucrări sub formă de recitaluri.

Lucrările câştigătoare ale Secţiunii de Compoziţie vor fi anunţate publicului pe 18 septembrie, odată cu câştigătorii Secţiunii de Pian.

Finalele Concursului vor fi dirijate de muzicieni de seamă ai scenei internaţionale, acestea urmând a fi retransmise de Mezzo, cu sprijinul SRR şi SRTV.

O serie de gale, având ca protagonişti câştigători ai ediţiilor precedente al Concursului 'Enescu', vor avea loc la Sibiu.