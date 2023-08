Abonații platformei X, fostul Twitter, își pot ascunde bifa albastra

Proprietarul Elon Musk a avertizat anterior că nu i-a fost teamă să continue să „aruncă lucrurile în aer”, în timp ce el și nou-numita CEO X, Linda Yaccarino, continuă să scadă în continuare funcțiile serviciului de abonament, conform cointelegraph.com.

Cum a început:

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit. Power to the people! Blue for $8/month.

Una dintre primele mișcări ale lui Musk la achiziționarea lui X, apoi Twitter, a fost reconfigurarea sistemului de verificare de lungă durată. Înainte de modificările lui Musk, serviciul a emis bifa deținătorilor de cont considerați demn de remarcat sau celor a căror identitate risca uzurparea identității. Printre acestea se numărau celebrități, politicieni și jurnaliști.

Twitter a eliberat lista cu privire la implementarea de către Elon Musk a noului sistem bazat pe abonament. În cadrul actualului serviciu de abonament X „Blue”, utilizatorilor li se eliberează o bifă odată ce plătesc pentru serviciu și atașează un număr de telefon contului lor.

Cum merge treaba:

You know your brand is good when your most successful business move is to hide it. Watch as they make this the default for twitter blue subscribers https://t.co/WhyvXUxYx2