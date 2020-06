Cunoscut actor vrea să candideze la locale: 'Nu exclud colaborarea cu orice forţă politică'

Actorul Claudiu Bleonț vrea să candideze ca independent la alegerile locale pentru funcția de primar al comunei Beliș, din județul Cluj, dar spune că nu exclude și o colaborare politică. El și-a întrebat fanii de pe Facebook cum ar trebuie să procedeze:

„Astazi ma simt un candidat independent, care nu isi propune sa faca politica tributara unei doctrine politice...sau mai bine spus isi propune sa faca politica cetateanului, politica locului, politica oamenilor. Imi propun sa fac administratie inainte de toate, dar administratie pentru cetatean, in slujba lui si nu invers. Stiu ca pentru voi, cei din mediul urban, candidatura independenta este cea mai proprie mie, nu ascund ca este seducatoare si pentru mine si cea mai potrivita sufletului meu si felului meu de a fi. Dar cand am decis sa intru in aceasta “frumoasa poveste” am facut-o nu de pe pozitia actorului naiv si boem, ci a unui potential viitor primar, deci a unui om care trebuie sa treaca printr-o campanie electorala si ce e mai important, sa se asigure ca mesajul sau si proiectul sau vor deveni realitate. Un proiect care depinde, fie ca ne place sau nu, de sustinere politica si finantarea (mai ales in cazul unei comune) unui consiliu judetean care este eminamente politic. Evident ca finantarea europeana si toti banii europeni degrevati de “interese politice” sunt tinta oricarui primar onest si asta e principalul meu obiectiv. Dar o administratie de succes, mai ales in mediul rural (intr-o comuna ca Belis al carui buget este de 10 ori mai mic decat bugetul Teatrului National din Bucuresti – si o spun ca sa intelegeti ca nu banii sunt motivatia mea) se poate realiza doar ca parte integranta a unui ecosistem politic. Astea sunt regulile si jocul democratic si depinde doar de noi sa nu uitam ca ele trebuiesc folosite in slujba cetateanului si nu pentru propria marire. Asadar nu ma dezic de drumul meu independent, dar nu exclud colaborarea cu orice forta politica care ma ajuta sa ii slujesc pe motii astia minunati ai Apusenilor si locurile astea binecuvantate. Voi ce credeti? Cum ar trebui sa procedez?”.

