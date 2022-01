Actorul Chris Noth, înlăturat din finalul 'And Just Like That' după acuzaţii de agresiune sexuală formulate la adresa lui

Actorul Chris Noth a fost înlăturat din episodul final al serialului „And Just Like That” (HBO Max), continuare a „Sex and the City”, după acuzaţii de agresiune sexuală formulate la adresa lui, potrivit Variety, informează News.ro.

Ultimul episod al serialului va avea premiera pe 3 februarie.

Personajul lui Noth, Mr. Big, a murit la finalul primului episod, din cauza unui atac de cord. El trebuia să reapară în ultimul episod, într-o secvenţă imaginată de Carrie Bradshaw, personajul interpretat de Sarah Jessica Parker, când se afla pe Pont des Arts din Paris pentru a-i împrăştia cenuşa.

HBO Max nu a comentat. Potrivit unor informaţii, echipa creativă a „And Just Like That” a decis că filmările cu Noth pentru final nu sunt suficient de importante din punct de vedere narativ pentru a rămâne în montaj.

În ultimele săptămâni, mai multe femei l-au acuzat pe Noth de agresiune sexuală. Noth a negat acuzaţiile făcute de primele două femei, numindu-le „categoric false”. El a spus că întâlnirile cu cele două şi relaţiile dintre ei au fost consimţite.

În urma învinuirilor aduse, CBS l-a concediat din serialul „The Equalizer”, iar A3 Artists Agency a anunţat că nu îl va mai reprezenta pe actor.