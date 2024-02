Actorul Will Smith a ajutat la descoperirea celui mai mare șarpe din lume

Experții au dezvăluit recent descoperirea celui mai mare șarpe din lume în pădurea amazoniană. Această specie de anaconda, cunoscută sub numele de anaconda verde nordic sau Eunectes akaima, a fost găsită în regiunea Bameno din teritoriul Baihuaeri Waorani din Ecuador.

Acesta măsoară o lungime uimitoare de 7,5 metri și cântărește sute de kilograme, având o grosime comparabilă cu cea a unei anvelope de mașină. Dezvăluirea acestui șarpe colosal a avut loc în timpul filmărilor pentru un serial National Geographic intitulat „Pole To Pole With Will Smith”, care a avut loc în Amazon.

Actorul Will Smith a participat activ la expediția în care profesorul Bryan Fry, de la Universitatea din Queensland, a condus o echipă de experți. Vânătorii indigeni Waorani i-au ghidat pe aceștia în timpul unei expediții de 10 zile în căutarea acestor șerpi maiestuoși, considerați a fi sacri de către comunitatea locală.

Echipa a întâlnit mai multe anaconde în timpul expediției, una dintre femele măsurând 6,3 metri în lungime. Vânătorii Waorani au afirmat că au văzut șerpi și mai mari, cu o lungime de până la 7,5 metri și o greutate de 500 de kilograme.

Specia de șarpe nou descoperită a deviat în urmă cu aproximativ 10 milioane de ani

Această specie de șarpe nou descoperită, distinctă din punct de vedere genetic de anaconda verde sudică, a deviat în urmă cu aproximativ 10 milioane de ani. Variația genetică dintre cele două specii este de aproximativ 5,5%, ceea ce face ca această descoperire să fie extrem de importantă pentru comunitatea științifică.

Defrișările cauzate de extinderea agriculturii reprezintă o amenințare semnificativă pentru biodiversitatea Amazonului, cu o pierdere de habitat estimată la 20-31%.

Acest lucru ar putea afecta până la 40% din pădurile din regiune până în 2050. Colaborarea cu poporul Waorani, care este coautor al studiului, subliniază importanța păstrării ecosistemului unic al Amazonului, scrie incredibilia.ro.

Descoperirea celui mai mare șarpe din lume se evidențiază ca o piatră de hotar semnificativă în cariera profesorului Bryan Fry și pune în lumină echilibrul fragil al pădurii amazoniene, subliniind necesitatea de a depune eforturi de conservare pentru a proteja diversitatea faunei sălbatice și a comunităților indigene.