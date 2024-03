Administratorii averii lui Sinéad O'Connor denunţă folosirea de către Donald Trump a unuia dintre cântecele ei

Administratorii averii cântăreţei Sinéad O'Connor, care a murit anul trecut, au condamnat folosirea de către Donald Trump a hitului ei "Nothing Compares 2 U" la mitingurile organizate săptămâna trecută în Maryland şi Carolina de Nord, potrivit news.ro

Amintind că Sinéad O'Connor era cunoscută pentru că avea un "cod de conduită foarte strict definit de onestitate, bunătate, corectitudine şi respect pentru ceilalţi", deţinătorii drepturilor s-au declarat "indignaţi" de utilizarea melodiei - şi i-au cerut lui Trump "să nu-i folosească muzica pe viitor".

"Putem spune fără exagerare că Sinéad s-ar fi simţit dezgustată, rănită şi insultată să-şi vadă opera deturnată în acest fel de cineva pe care ea îl poreclise 'demonul biblic'", au adăugat moştenitorii ei într-un comunicat publicat de Variety.

Numeroşi artişti au denunţat utilizarea de către Donald Trump a muzicii lor în cadrul mitingurilor sale de campanie. Recent, Johnny Marr de la The Smiths s-a simţit ofensat după ce Trump a cântat Please, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want la un miting.

Artişti precum Adele, Aerosmith, The Beatles, Bruce Springsteen, Elton John, Guns n' Roses, Leonard Cohen, Linkin Park, Neil Young şi Tom Petty i-au cerut lui Trump să nu mai folosească niciodată cântecele lor la mitingurile sale.