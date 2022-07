Adrian Năstase, interviu pentru o televiziune din China: am văzut un document interesant. Țara se schimbă foarte mult

Fostul premier al României, Adrian Năstase, a acordat un interviu televiziunii chineze CGTN, un interviu în care a rememorat vizita istorică în China din anul 2003, o vizită care a validat politic noua putere de la Beijing. Năstase a explicat că citit un document al Ministerului de Externe din China, iar țara este pe cale să facă niște schimbări importante, asta în timp ce a devenit cu adevărat o mare putere mondială.

”A fost la un moment dat, dacă încerc să îmi amintesc exact momentul, a fost după schimbarea conducerii politice în China. Și a fost, într-un fel, un test dacă noua conducere ar putea rezista din punct de vedere economic și politic unui fel de embargo. Pentru că în acel moment, din cauza SARS, China era supusă unei presiuni uriașe. Știam că ar fi fost un moment foarte important pentru noua conducere chineză. Și de aceea am decis să încalc embargoul” a amintit Năstase, se arată pe blogul personal al fostului premier.

”Acum, China are un rol important, nu doar ca membru al Consiliului de Securitate, ci ca o adevărată mare putere. Am văzut un document foarte interesant care a fost produs de Ministerul de Externe al Chinei. Un document realist și consistent despre unele dintre acuzațiile aduse de Statele Unite situației din China. Și ideea – după părerea mea corectă -, este că fiecare țară trebuie percepută prin propria ei istorie, propriile valori, propriile probleme, propriul teritoriu, propria populație, probleme de diverse feluri. Nu poți să-ți impui din exterior propriile tale valori unei alte țări. Și cred că a fost un document interesant” a punctat fostul premier.

”China se schimbă foarte mult și are un cuvânt important de spus în lumea de astăzi. Am vizitat și Shanghai de mai multe ori. Este o schimbare uriașă față de cum era cînd am vizitat înainte orașul, și Beijingul, așa că, cred eu, tot mai mulți oameni văd, înțeleg schimbările, standardele de viață, politica conducerii. Ei își vor schimba percepția care a fost introdusă printr-un fel de manipulare desigur, mulțumită marilor trusturi internaționale de presă și a influenței marilor puteri în media și în social media. Deci, cred că este important să fie corectată această percepție cu cît mai multe informații despre China. Știu că Congresul Partidului Comunist (din toamna acestui an n.n.) este o ocazie excelentă pentru o analiză aprofundată a politicilor interne, dar și a celor internaționale. Sunt sigur că vor apărea o mulțime de idei noi și se vor lua măsuri noi în vederea pregătirii pentru 2050 ca țintă” a mai spus Năstase.”