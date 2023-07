Afacerea ascunsă a lui Bill Gates, la care nimeni nu s-ar fi gândit

Bill Gates, al patrulea cel mai mare miliardar al lumii, cunoscut mai degrabă pentru inovaţiile sale din domeniul tehnologiei şi programării decât pentru pasiunea sa pentru activităţile în aer liber, pare să fie cel mai mare proprietar de terenuri agricole din Statele Unite ale Americii, potrivit unui articol publicat în presa internaţională. El deţine 96.800 de hectare de teren agricol în Statele Unite, transmite bani.md/

Gates ar fi început să cumpere iniţial terenuri în Florida şi Washington, dar un raport recent al publicaţiei The Land Report a dezvăluit că miliardarul, care are o avere netă de 121 de miliarde de dolari potrivit Forbes, a construit un portofoliu de terenuri care se întinde în 18 state. Cele mai mari dintre acestea se află în Louisiana (27.628 de hectare), Arkansas (19.170 de hectare) şi Nebraska (8.235 hectare). În plus, deţine10.300 de hectare teren în Phoenix, Arizona.

Potrivit publicaţiei citate, terenurile sunt deţinute în mod direct de el, cât şi prin Cascade Investments, vehiculul său personal de investiţii.

Potrivit publicaţiei internaţionale Forbes, chiar dacă poate părea surprinzător că un miliardar din industria tech poate fi cel mai mare proprietar de terenuri agricole din ţară, aceasta nu este prima experienţă a lui Gates în domeniu. În 2008, fundaţia Billl şi Melinda Gates a anunţat o investiţie de 306 miliarde de dolari în granturi care susţineau agricultura sustenabilă în rândul micilor fermieri sub-saharieni şi din Asia de Sud.

Încă nu este clar la ce va folosi Gates aceste terenuri.

Gates nu este singurul miliardar din acest raport care deţine suprafeţe mari de terenuri. Fondatorii companiei Wonderful, axată pe producţia de fructe, sucuri, care vinde şi brandul de apă Fiji, Stewart şi Lynsa Resnick, se află şi ei în clasamentul „fermierilor”, ocupând locul trei, cu o suprafaţă deţinută de 76.000 de hectare. Ei au o avere de 7,1 miliarde de dolari.