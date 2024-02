Albumul 'Waterloo' al grupului ABBA va fi relansat într-o ediţie specială cu ocazia celei de-a 50-a aniversări

"Waterloo", un album de mare succes al grupului ABBA, va fi relansat alături de un box-set în ediţie limitată pentru a celebra cea de-a 50-a sa aniversare, informează joi DPA.

Piesa care dă titlul acestui LP este cântecul cu care formaţia suedeză a câştigat concursul Eurovision în 1974, organizat în sala de concerte The Dome din oraşul englez Brighton, potrivit Agerpres.

O versiune reeditată a albumului va fi lansată pe 5 aprilie şi va consta într-un vinil 2LP de 45 rpm masterizat la jumătate de turaţie, însoţit de un box-set în ediţie limitată cu trei single-uri pe vinil lansate iniţial în 1974.Single-urile vor fi disponibile şi ca discuri separate cu imagini şi există un disc de vinil unic de 10 inch ce conţine cântecul "Waterloo" în patru limbi diferite, precum şi o nouă linie a copertei aniversare.Pentru a celebra această aniversare a albumului, fanii vor putea să cumpere bilete la un eveniment programat pe 4 aprilie, în cadrul căruia vor putea să urce pe acoperişul O2 Arena din Londra şi să participe la petrecerea silenţioasă cu tematică ABBA organizată de această sală de concerte londoneză."Waterloo", al doilea album al trupei suedeze, a fost lansat în martie 1974 şi include mai multe piese, precum "My Mama Said" şi "Honey, Honey".Ediţia din 2024 a concursului Eurovision se va desfăşura în Suedia - cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a victoriei obţinute de ABBA în 1974 -, după ce cântăreaţa Loreen a câştigat competiţia de anul trecut cu single-ul ei intitulat "Tattoo".Grupul ABBA, ale cărui albume şi single-uri s-au vândut în peste 400 de milioane de copii, a fost primul concurent din Suedia care a participat la Eurovision.Unul dintre membrii săi, Benny Andersson, a declarat în emisiunea "Newsnights" a postului BBC, în mai 2023, că nu există nicio şansă ca grupul ABBA să se reunească sau chiar să urce pe scenă împreună în timpul concursului Eurovision 2024.Cântecele interpretate de cei patru membri ai formaţiei suedeze - Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad - au apărut şi pe coloana sonoră a musicalului de mare succes "Mamma Mia!".O versiune cinematografică a acelui musical a fost lansată în 2008, avându-i în distribuţie pe Amanda Seyfried, Meryl Streep şi alţi actori faimoşi, fiind urmat de o continuare ce a avut premiera zece ani mai târziu.În "Mamma Mia! Here We Go Again", actorii de prim rang şi-au reluat rolurile din pelicula originală, distribuţia fiind completată şi cu vedete noi, inclusiv cu starul pop Cher, care a avut o scurtă apariţie în calitate de invitat special.În 2022, toţi cei patru membri ai grupului ABBA s-au reunit la Londra pentru prima dată după anul 1982 pentru a asista la lansarea seriei de concerte live "Voyage", în cadrul cărora hologramele lor (denumite "Abba-taruri") au interpretat pe scenă piese legendare din calendarul muzical al formaţiei suedeze şi au fost însoţite de o orchestră alcătuită din 10 muzicieni.Popularul cvartet suedez s-a destrămat după ce a cântat pentru ultima dată împreună în 1982, punând astfel capăt unei cariere de mare succes ce a durat zece ani.