ALERTĂ Elena Udrea vorbeşte despre problemele de sănătate ale Alinei Bica: 'Am ajutat-o'

Alina Bica a plecat de luni bune din România şi s-a vehiculat că ar fi avut un accident de maşină. Elena Udrea a intervenit în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, şi a vorbit despre problemele de sănătate ale fostei şefe DIICOT.

"Alina Bica are nişte probleme. Ceva la coloana vertebrală, face nişte tratamente. Se mişcă, nu e imobilizată în pat. Am ajutat-o de câte ori am putut. Mănâncă, se mişcă, dar are probleme reale, locomotorii", a dezvăluit Udrea.

Fosta blondă de la Cotroceni a vorbit şi despre povestea pozelor care au apărut pe facebook duminică seara. "Nu cred că am fost urmărite. Persoanele care ne-au fotografiat au plecat înaintea noastră. Acolo locuiesc foarte mulţi români. Noi am ales acea pizzerie la întâmplare. Nu toţi sunt # rezist şi nu toţi vor să pozeze noaptea ca hoţii", a spus Udrea care a anunţat ce probleme are în Costa Rica.

"Aş prefera să fiu sunată pe WhatsApp pentru că telefonul costă aici foarte mult. Aici totul e foarte scump", a încheiat Udrea.