VIDEO Prima reacție a jurnalistului TVR prins în bombardamentele din Ucraina: 'Am fost cuprins de frică în acel moment'

Jurnalistul TVR Alex Costache a plecat în Ucraina să transmită de pe linia frontului. Mașina în care gazetarul se afla a fost surprinsă de bombardamente la Kupiansk, moment relatat la postul public.

„Trebuie să recunosc: am fost cuprins de frică în acel moment”, își începe relatarea Costache, vizibil emoționat.

„Nu știam câte lovituri o să mai fie și dacă ne va nimeri vreuna. Am alergat instinctiv către mașină, iar militarii au strigat către noi să ne aruncăm pe burtă, ceea ce am și făcut lângă roată. Acolo m-am simțit mai în siguranță. Dar nu știam în continuare ce să facem. Militarii au strigat înjurând să plecăm mai repede, ceea ce am și făcut”, a spus Costache, la TVR.

În orașul Kupiansk, foarte aproape de granița rusă, luptele continuă. După ce au pierdut așezarea, rușii au început să-l bombardeze cu furie. Acesta a fost și motivul pentru care armata ucraineană nu a lăsat jurnaliștii să intre în oraș.