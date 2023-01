'Am repornit de la zero după meciul cu Croaţia', spune belgianul Romelu Lukaku

"Am repornit de la zero după meciul cu Croaţia" de la Cupa Mondială, a declarat, pentru Sky Sport Italia, atacantul belgian Romelu Lukaku, care a avut două apariţii, din postura de rezervă, la turneul final din Qatar, deşi nu era complet refăcut după o accidentare, scrie site-ul radioteleviziunii RTBF.

"De obicei, mă refac repede după o accidentare, însă de data asta a fost mai grav decât părea", a explicat fotbalistul împrumutat de Chelsea la Inter Milano, potrivit Agerpres.

"Am făcut totul ca să revin cât mai repede, dar n-am reuşit. Am plecat la Cupa Mondială şi am jucat ultimul meci cu două antrenamente în picioare în ultimele patru luni. Împotriva Croaţiei, a fost o mare decepţie, dar mi-am spus: 'Romelu, nu erai la 100%, n-ai făcut decât două antrenamente. Acum trebuie să te odihneşti cinci zile şi să reporneşti de la zero'. Asta am făcut şi acum sunt pregătit. M-au masacrat, pe bună dreptate (pentru evoluţiile salbe de la Mondial - n. r.), însă acum vreau doar să încep să joc din nou", a spus Lukaku.

Belgia nu a trecut de grupe la Mondialul din Qatar după ce a încheiat pe locul 3 ediţia precedentă a competiţiei.

Lukaku a precizat că vrea să rămână la Inter şi "să câştige alte trofee" cu echipa cu care a fost campion al Italiei în 2021.

"Trebuie să fac totul ca s-o ajut pe Inter, fiindcă mi-a oferit oportunitatea de care aveam nevoie. Suntem din nou împreună şi trebuie să reuşim de acum nişte lucruri frumoase", a spus el.