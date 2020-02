American Factory luat premiul Oscar pe 2020 pentru cel mai bun documentar

Lungmetrajul "American Factory" a fost premiat cu Oscar pentru cel mai bun documentar la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

Pentru acelaşi premiu au mai fost nominalizate producţiile "The Cave", "The edge of Democracy", "For Sama", "Honeyland"

"American Factory" este produs de compania soților Barack și Michelle Obama, Higher Ground.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun documentar a revenit producţiei "Free Solo".