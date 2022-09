Ancelotti, mulţumit de evoluţia echipei Real Madrid la Glasgow, în Liga Campionilor

Antrenorul echipei spaniole Real Madrid, Carlo Ancelotti, s-a declarat mulţumit de evoluţia elevilor săi în partida de debut în noua ediţie a Ligii Campionilor la fotbal, câştigată cu scorul de 3-0 pe terenul scoţienilor de la Celtic Glasgow, potrivit Agerpres.

"Au fost două meciuri. În prima repriză am suferit puţin în faţa intensităţii lor, iar în cea de-a doua repriză am controlat mai bine, am jucat foarte bine şi ne-am simţit confortabil cu posesia mingii. Nu am fost surprinşi. Ştiam că vor începe foarte puternic, cu multă intensitate. Am avut şansă pentru că au lovit bara, dar după aceea am fost foarte buni în utilizarea mingii. Nu am fost suficient de rapizi în ultimul parte a primei reprize, dar a fost mult mai bine în partea secundă şi, cu nişte combinaţii grozave, am marcat trei goluri fantastice. După ce am deschis scorul, am ştiut că ne va fi mai uşor. Am controlat cu multă calitate mijlocul terenului. Kroos a făcut un joc fantastic şi în repriza secundă nu au mai fost probleme", a spus Ancelotti la finalul partidei de la Glasgow.Tehnicianul italian a vorbit şi despre accidentarea suferită de atacantul-vedetă Karim Benzema, înlocuit în minutul 30 al jocului de pe Celtic Park."Nu pare să fie nimic îngrijorător, dar trebuie să aşteptăm controlul medical de mâine (miercuri), pentru a fi siguri. Însă, după prima evaluare, nu pare să fie ceva serios", a precizat Ancelotti. Real Madrid, deţinătoarea trofeului, a învins-o pe Celtic Glasgow prin golurile marcate de Vinicius Junior (56), Luka Modric (60) şi Eden Hazard (77).