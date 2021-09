Anthony Joshua a promis că va face tot ce depinde de el pentru a lupta cu Tyson Fury

Anthony Joshua, care în octombrie va împlini 32 de ani, a promis că va face tot ce depinde de el pentru ca înainte de retragere să poată încrucişa mănuşile în ringul de box cu rivalul şi conaţionalul său, Tyson Fury (33 ani), scrie DPA, citat de agerpres.

Într-o declaraţie pentru Daily Mail, Joshua a subliniat că preferă ca această confruntare să aibă loc la Londra, în faţa miilor de fani.

''Trebuia să luptăm până acum şi despre asta vorbim. Dar cu siguranţă se va întâmpla. Ştiu cum decurg discuţiile în acest sens şi promit ca înainte de finalul carierei mele să am un meci cu Tyson Fury. Am văzut că în cazul Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao nu s-a ajuns la un meci până nu s-a convenit asupra banilor, dar cei doi sunt două superstaruri ale boxului. Eu şi Fury în schimb suntem doi băieţi veniţi de pe străzi, plecaţi de la amatori, doi luptători până la urmă. Ne vom confrunta şi o vom face în Marea Britanie, indiferent unde, dar preferabil la Londra. Nu vă uitaţi la vârsta noastră'', a spus Joshua.La începutul săptămânii, Joshua declara că boxul în ansamblu are nevoie de cel puţin o confrunte între cei doi campioni britanici la categoria grea."Am nevoie de Tyson Fury în palmaresul meu? Da, am nevoie", a declarat Joshua în cursul unui podcast organizat de BBC, subliniind că "boxul are nevoie" de o astfel de luptă. "De asta este nevoie. Eu am nevoie de asta. Haideţi să vedem cât de bun sunt", a adăugat el.Anthony Joshua şi Tyson Fury deţin în prezent toate titlurile mondiale majore la categoria lor. Negocierile pentru un "supermeci" de unificare a centurilor au fost foarte aproape de finalizare la începutul anului, înainte ca un arbitraj în Statele Unite să-l oblige pe Fury să-l înfrunte pe americanul Deontay Wilder pentru a treia oară. El urmează să boxeze astfel împotriva lui Wilder, pentru a-şi apăra titlul WBC, luna viitoare la Las Vegas.Înaintea acestui meci, Joshua îşi va pune în joc centurile sale de campion mondial WBA, IBF şi WBO în faţa ucraineanului Oleksandr Usik, pe 25 septembrie la Londra.Fanii boxului aşteaptă însă o luptă împotriva lui Tyson Fury."Atunci când lupţi cu cei mai buni boxeri, scoţi la iveală tot ce e mai bun în tine. Antrenamentul este greu. Să aduci îmbunătăţiri în box este foarte dificil. Lupta cu Tyson Fury este o provocare uriaşă", a mai spus Anthony Joshua.Aşa cum se ştie, meciul dintre Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao din 2015, câştigat de american, a fost denumit ''meciul secolului'', el generând încasări record de 600 milioane dolari.