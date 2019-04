Antrenorul echipei Astra Giurgiu, după meciul cu CFR Cluj: 'Am fost inteligenţi şi am gestionat bine lucrurile'

Tehnicianul echipei Astra Giurgiu, Costel Enache, a declarat miercuri seară, după victoria din meciul tur cu CFR Cluj, scor 3-1, din semifinalele Cupei României, că gruparea clujeană are capacitatea să întoarcă un astfel de scor, informează News.ro.

“Jocul a fost controlat mai mult de cei de la CFR. În schimb noi am fost eficienţi pe contraatac, plus o lovitură liberă din care am marcat. Am avut un joc eficient. N-am făcut un joc foarte bun, dar am fost inteligenţi şi am gestionat bine lucrurile. CFR a pus presiune, n-a găsit soluţii în zona de finalizare. Am fi naivi să credem că suntem calificaţi. Trebuie să pregătim foarte atenţi şi returul. Adversarul e unul foarte puternic, care poate să întoarcă un astfel de rezultat”, a spus Enache la Digi Sport.

Liderul din Liga I, CFR Cluj, a pierdut, miercuri, prima manşă a semifinalelor Cupei României, pe teren propriu, scor 1-3 cu echipa Astra Giurgiu.

Golurile învingătorilor au fost marcate de V. Gheorghe ‘5, Begue ’35 şi Butean ’51. Pentru CFR Cluj a înscris Bud, în minutul 15.

În a doua semifinală se întâlnesc Universitatea Craiova şi FC Viitorul, joi, de la ora 20.00, la Craiova.

Partidele retur vor avea loc 23-25 aprilie.