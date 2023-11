AS Monaco, salvată de la înfrângere de portarul Philip Kohn în Campionatul Franței

Portarul elveţian Philip Kohn a salvat-o pe AS Monaco de la înfrângere pe terenul formaţiei Le Havre (scor 0-0), sâmbătă în campionatul de fotbal al Franţei, după ce a reuşit să apere un penalty în finalul acestui meci din etapa a 12-a a sezonului.

Arbitrul a arătat punctul cu var după un fault în careu comis de Edan Diop asupra lui Samuel Grandsir, în timpul adiţional al reprizei secunde (90+10). Lovitura de la 11 m a fost executată de Grandsir, care nu a reuşit să-l învingă însă pe Kohn, potrivit Agerpres.

Remiza obţinută pe Stade Oceane nu o avantajează însă pe AS Monaco, care a rămas pe locul al treilea în clasament, la două puncte distanţă de OGC Nice, care a încheiat tot cu un scor alb partida disputată vineri cu Montpellier.

Campioana Paris Saint-Germain a profitat de paşii greşiţi ai rivalelor OGC Nice şi AS Monaco, instalându-se în fotoliul de lider, pentru prima oară de la debutul sezonului, după victoria obţinută pe terenul formaţiei Stade Reims (3-0), graţie unui hat-trick al starului Kylian Mbappe.Rezultate:VineriMontpellier - OGC Nice 0-0SâmbătăStade Reims - Paris Saint-Germain 0-3A marcat: Mbappe (3, 59, 82)Le Havre - AS Monaco 0-0Duminică sunt programate meciurile Lille OSC - FC Toulouse, Clermont - FC Lorient, FC Metz - FC Nantes, Rennes - Olympique Lyon şi Racing Lens - Olympique Marseille. Întâlnirea Brest - RC Strasbourg va avea loc pe 7 decembrie.Clasament:1. Paris Saint-Germain 27 puncte2. OGC Nice 263. AS Monaco 244. Stade Reims 205. Lille OSC 196. Le Havre 157. Brest 15