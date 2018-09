Atacul lui Darius Vâlcov la adresa lui Iohannis, în presa internațională. Ce titrează publicația germană Der Spiegel

Mai multe publicatii internationale, inclusiv din Germania, au scris despre atacul consilierului de stat Darius Valcov la adresa presedintelui Klaus Iohannis, dar si a Forumului Democrat al Germanilor din Romania, informeaza ziare.com.

Agentia France-Presse (AFP) noteaza ca "Un consilier din guvernul roman a starnit un val de reactii negative, luni, dupa ce a publicat un videoclip in care presedintele tarii este comparat cu Hitler, in contextul in care tensiunile politice se accentueaza in tara dupa protestele masive anticoruptie de luna trecuta".



Stirea a fost preluata de mai multe publicatii internationale, inclusiv Der Spiegel, care titreaza "Fost ministru de Finante il infatiseaza pe presedintele tarii cu mustata toothbrush/ periuta de dinti (tipul de mustata pe care il adopta Hitler - n.red.) ".



Si France 24 a preluat articolul despre cel mai nou scandal din tara noastra.

AFP noteaza ca Valcov a luat in vizor si Forumul Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), al carui presedinte a fost Klaus Iohannis pana in 2013. Consilierul premierului Viorica Dancila a catalogat organizatia drept una nazista.



Agentia a reusit sa obtina o declaratie de la actualul presedinte al asociatiei, succesorul lui Ioannis, Paul-Jurgen Porr.



Acesta a precizat pentru sursa citata ca astfel de atacuri sunt "deplorabile, in special in contextul in care Romania se pregateste sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene de la Austria", in ianuarie, 2019.

Presedintele FDGR a mai spus ca asociatia ii va trimite o scrisoare prim-ministrului Dancila prin care va solicita demiterea lui Darius Valcov.



Amintim ca Darius Valcov a avut duminica doua postari controversate. In prima a publicat fisa medicala a unui cetatean roman, participant la protestele #rezist, folosind diagnosticul pentru a-i adresa apelative precum "nebunul", "sandilau". Secretul medical este protejat de legea 46/2003, precum si de Constitutie.



Intr-un mesaj ulterior acelasi Darius Valcov se plangea ca prima postre i-a fost stearsa si a atasat un clip video cu imagini care sugereaza ca #rezist si Forumul Democrat al Germanilor din Romania sunt organizatii naziste. In montaj apare si o fotografie cu presedintele Iohannis, pe care il aseamana cu Hitler.