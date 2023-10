Avdiivka, ținta atacurilor timp de cinci zile: SUA avertizează cu privire la o nouă ofensivă a rușilor - VIDEO

A fost a cincea zi consecutivă de atacuri asupra oraşului din Donbas, inima industrială a Ucrainei.

Atât Rusia, cât şi Statele Unite au descris recrudescenţa violenţelor din jurul Avdiivka drept o nouă ofensivă rusă.

Luptele s-au intensificat şi în alte sectoare ale frontului de 1.000 de kilometri lungime. Un comandant ucrainean de rang înalt a declarat că ciocnirile mai la nord s-au "înrăutăţit semnificativ", în timp ce un altul a declarat că pierderile ruseşti au crescut în sectoarele sudice ale frontului.

Vitali Barabaş, şeful administraţiei militare din Avdiivka, a declarat că locuitorii au avut parte de un rar răgaz peste noapte de la loviturile aeriene, dar atacurile au fost reluate în zori. "Ei lovesc cu tot ce au. Rafale de focuri de armă, artilerie, lansatoare de rachete multiple, mortiere şi o mulţime de avioane", a declarat Barabaş la televiziunea naţională.

