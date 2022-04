Banca Comercială Română a înregistrat, în primul trimestru al acestui an, un profit net de 477,5 milioane de lei, în creştere cu 12,5%

Banca Comercială Română a înregistrat, în primul trimestru al acestui an, un profit net de 477,5 milioane de lei (96,5 milioane de euro), în creştere cu 12,5% faţă de 424,6 milioane de lei (87 milioane de euro) în perioada similară din 2021, conform unui comunicat remis, vineri, AGERPRES.

Rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 20,8% până la 588,5 milioane de lei (119 milioane de euro), de la 487,1 milioane de lei (99,8 milioane de euro) în primele trei luni ale anului trecut, pe fondul unor venituri operaţionale mai mari, parţial compensate de cheltuieli operaţionale mai ridicate.Venitul net din dobânzi a crescut cu 11%, până la 659,2 milioane de lei (133,3 milioane de euro), determinat de un volum mai mare de business atât pe segmentul de clienţi retail, cât şi pe cel de corporate, împreună cu dobânzi mai mari pe piaţa monetară.Venitul net din comisioane s-a majorat cu 23,9%, până la 226,2 milioane de lei (45,7 milioane de euro), ca urmare a unei creşteri la toate categoriile de comisioane.Rezultatul net din tranzacţionare a avut un avans de 86,5%, până la 149 milioane de lei (30,1 milioane de euro), datorită unei activităţi de tranzacţionare mai crescute şi, de asemenea, amplificat de un număr mai mare de tranzacţii de schimb valutar determinate de contextul geopolitic actual.Şi venitul operaţional a crescut, cu 20,1%, până la 1,060 miliarde de lei (214,4 milioane de euro), determinat de toate componentele principale de venituri.Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 471,8 milioane de lei (95,4 milioane de euro) în T1 2022, în creştere cu 19,2% în comparaţie cu 395,8 milioane de lei (81,1 milioane de euro) în T1 2021, determinat în principal de contribuţia anuală mai mare la fondul de garantare a depozitelor în 2022, de costurile legate de IT, utilităţi, cât şi de costurile sezoniere de marketing mai mari.Astfel, raportul cost-venituri a rămas stabil la 44,5% în T1 2022, faţă de 44,8% în T1 2021.Rata creditelor neperformante s-a situat la 3,7% în martie 2022, în scădere faţă de 3,9% în decembrie 2021."Această evoluţie reflectă o acumulare scăzută de noi credite neperformante, un trend pozitiv al recuperărilor şi al creditelor redevenite performante pe ambele segmente retail şi corporate, precum şi creşterea soldului de credite acordate clienţilor. În acelaşi timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 143,0% în martie 2022", se menţionează în comunicat.Creditele şi avansurile nete acordate clienţilor au crescut cu 4,8% până la 50,168 miliarde de lei (10,142 miliarde de euro) la data de 31 martie 2022 de la 47,868,5 miliarde de lei (9,672 miliarde de euro) la 31 decembrie 2021, susţinute de creşteri atât în creditarea retail (+2,2% faţă de decembrie 2021, până la 27,548 miliarde lei), cât şi în cea corporate (+7,5% faţă de decembrie 2021, până la 22,307 miliarde lei).În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice şi microîntreprinderi de 2,4 miliarde de lei în T1 2022, în creştere cu 23% an pe an, pe fondul unor vânzări de credite ipotecare mai mari cu 39% şi de credite de nevoi personale mai ridicate cu 35% an pe an. Stocul de credite ipotecare acordate în moneda locală s-a majorat cu 17,5% an pe an, în timp ce stocul de credite de consum (inclusiv carduri de credit şi descoperit de cont) a crescut cu 11,1% an pe an la data de 31 martie 2022.Acordarea creditelor ipotecare Casa Mea a crescut în volum cu 60% în T1 2022 faţă de T1 2021, cu o creştere valorică de 97% în T1 2022 faţă de T1 2021.În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 2,8 miliarde de lei în T1 2022, în creştere cu 166% an pe an, dintre care un sfert sunt destinate investiţiilor. A fost înregistrat un avans record de 20,9% an pe an al stocului de finanţări corporate, datorită creşterilor semnificative pe segmentele companii mari, IMM şi sector public. În ultimii doi ani, în cadrul programului IMM Invest, au fost aprobate peste 4.500 de credite în valoare totală de peste 3 miliarde de lei.Portofoliul total de finanţări acordate clienţilor BCR Leasing a crescut cu 15% in T1 2022, comparativ cu T1 2021, până la 2,9 miliarde de lei.Depozitele de la clienţi au scăzut uşor, cu 2,4%, până la 70,714 miliarde de lei (14,296 miliarde de euro) la data de 31 martie 2022 de la 72,458 miliarde de lei (14,641 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2021, determinat de uşoare reduceri atât pe depozitele retail (-2,5% faţă de 31 decembrie 2021, până la 45,02 miliarde lei), pe fondul unor retrageri de numerar determinate de contextul geopolitic actual, cât şi pe depozitele corporate (-1,2% faţă de 31 decembrie 2021, până la 23,720 miliarde).BCR oferă o gamă completă de produse şi servicii financiare, printr-o reţea de 18 centre de afaceri şi 16 birouri mobile dedicate companiilor şi 323 de unităţi retail situate în majoritatea oraşelor din ţară cu peste 10.000 de locuitori. BCR este banca nr.1 în România pe piaţa tranzacţiilor bancare, clienţii BCR dispunând de o reţea naţională extinsă de ATM-uri şi maşini multifuncţionale - 1.700 de echipamente, şi servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking şi E-commerce.