Bărbatul călcat intenţionat cu maşina în Slatina rupe tăcerea: Moarte curată!

Bărbatul călcat cu mașina intenționat pe o stradă din Slatina rupe tăcerea. Cătălin Duțu spune că nu a realizat ce i se întâmplă și că el coborâse din mașină cu intenția de a discuta cu bărbatul care l-a călcat, însă că s-a trezit izbit. Discuțiile dintre cei doi au pornit de la o femeie, mai exact de la fosta iubită a lui Cătălin Duțu, care a obținut și un ordin de restricție împotriva acestuia.

Se pare că bărbatul care l-a călcat e noul iubit al femeii

“Am văzut imaginile… Moarte curată. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că sunt în viaţă. Înainte de accident eu am plecat cu verişorul spre locuinţa lui să-mi duc duba la el acasă, pentru că nu aveam unde s-o parchez la mine, am alimentat la benzinărie, iar după am plecat spre locuinţa lui, respectiv Satul Nou.

În timp ce ne deplasam, acest băiat, Robert a băgat maşina între noi. L-am văzut, verişorul meu a tras pe dreapta din câte se vede şi pe camere, iar eu ştiind că am nişte conflicte puţin mai vechi cu această persoană, am intenţionat să-l opresc, să stau de vorbă cu el pentru că tot îmi trimitea ameninţări, tot punea lume plătită să vină să mă bată, să mă desfigureze.M-am dat jos din câte se vede şi pe filmări. Nu aveam niciun obiect contondent în mână, n-am avut absolut nimic. M-am dat jos pur şi simplu să vorbesc cu omul, să vedem băi frate, ce-ai cu mine de împărţit! Hai să reglăm conturile, că aşa-i cel mai frumos!

Când m-am dat jos, omul nici mai mult nici mai puţin, s-a urcat cu maşina peste mine”, a declarat Cătălin Duțu pentru Antena 3 CNN.