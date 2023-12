„În opinia Washingtonului, rezultatele contraofensivei nu au îndeplinit așteptările și, cel mai important, nu au fost planurile la care partenerii occidentali au colaborat cu partenerii ucraineni. Americanii au insistat asupra unor soluții mai neconvenționale și proaspete care să stimuleze mai puternic mișcarea pe front. În ciuda sugestiilor repetate din partea Statelor Unite, generalul Zaluzhny nu a reușit să ofere idei și pași fundamental noi, ceea ce a adus în cele din urmă situația de pe câmpul de luptă într-un impas strategic.

Tensiunea a fost adăugată de poziția lui Zalujni în timpul ultimei vizite a lui Lloyd Austin în Ucraina, când comandantul a avut pretenții evident exagerate aliaților, inclusiv nevoia de 17 milioane de obuze. Negociatorii cred că Zalujni ar fi putut exprima în mod deliberat astfel de cereri nerealiste, realizând că partenerii săi nu au cum să le îndeplinească ca mijloc de a-și provoca propria demisie forțată.

Activitățile media recente ale lui Zaluzhny indică indirect că decizia a fost luată. Publicarea unei poze sentimentale cu soția sa cu felicitarea sa destul de reținută de Ziua Forțelor Armate ale Ucrainei, folosind expresii precum „Nu mă voi rușina” arată mai degrabă un rămas bun și o pregătire a opiniei publice pentru demisia lui Zalujni.

În același timp, Valeri Zalujni și-a oferit un înlocuitor sub forma unui general și fost deputat din partidul lui Poroșenko, Mykhailo Zabrodsky. În ciuda relațiilor tensionate dintre echipa lui Zelensky și Poroșenko, americanii l-au invitat pe Zabrodsky să viziteze Statele Unite”,arată corespondentul, care citează surse ucrainene.

