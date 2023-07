Beneficiile consumului de banane - De ce sunt mai sănătoase bananele verzi decât cele foarte coapte

Bananele sunt unul dintre cele mai populare fructe proaspete din lume. Nu numai că sunt în mod natural dulci și accesibile, dar sunt și pline de nutrienți. Deși au o reputație proastă pentru conținutul lor de zahăr și amidon, bananele sunt bogate în potasiu, vitamina B6, fibre și prebiotice.

De menționat este și faptul că bananele pot înlocui zahărul în multe produse de patiserie. Totuși, ele pot înlocui zahărul atunci când sunr foarte coapte . Însă dacă vorbim despre banane verzi, acestea au alte calități care le fac de neînlocuit, scrie adevarul.ro.

O banană medie conține:

105 calorii

1 gram de proteine

0 grame de grăsime

27 de grame de carbohidrați

3 grame de fibre (12% valoarea zilnică (DV))

422 miligrame de potasiu (16% valoare zilnică)

10 miligrame de vitamina C (13% DV)

0,4 miligrame de vitamina B6 (31% DV)

Beneficiile bananelor pentru sănătate

„Bananele sunt pline de nutrienți esențiali, inclusiv vitamina B6, vitamina C, magneziu și fibre”, spune Lauren Harris-Pincus, dietetician și autoarea cărții The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook. „Sunt, de asemenea, una dintre cele mai bune surse de potasiu, care este un nutrient deficitar în dieta americană și important pentru reglarea tensiunii arteriale și susținerea funcției sistemului nervos”, adaugă Harris-Pincus.

Din păcate, majoritatea consumă insuficient potasiu, doza zilnică recomandată find de 3400 de miligrame pentru bărbați și 2600 de miligrame pentru femei. Cercetările concluzionează că dietele bogate în potasiu sunt legate de scăderea tensiunii arteriale, riscul de boli cardiovasculare și accident vascular cerebral. Mai mult, un studiu care examinează efectele anumitor fructe asupra tensiunii arteriale a găsit o asociere inversă între banane și tensiunea arterială diastolică. Cu alte cuvinte, cu cât mănânci mai multe banane, cu atât este mai mic riscul de hipertensiune arterială.

De ce e important potasiul

Potasiul joacă, de asemenea, un rol cheie în reglarea fluidelor în organism și este un electrolit important care se pierde prin transpirație. Societatea Internațională de Nutriție Sportivă (ISSN) afirmă că exercițiile fizice moderate până la viguroase au ca rezultat pierderi de potasiu și recomandă consumul de alimente precum bananele pentru a recupera aceste deficite, scrie Today.

Bananele au fibre, ceea ce le face benefice pentru sănătatea digestivă. Conțin și prebiotice, fibre vegetale care favorizează creșterea probioticelor în intestin. Prebioticele au fost legate de o mai bună sănătate digestivă, funcționare a sistemului imunitar, sănătate cardiovasculară și cogniție. Un studiu controlat randomizat a constatat că consumul de două banane pe zi poate încuraja creșterea probioticelor în intestin.

În cele din urmă, bananele sunt o sursă bună de vitamina B6, care îndeplinește multe funcții în organism. Vitamina B6 necesită mai mult de 100 de reacții enzimatice și este o parte cheie a metabolismului proteinelor.

Există dezavantaje în consumul de banane?

Bananele conțin un alcool de zahăr numit sorbitol, care poate provoca gaze și diaree la unii oameni. În general, sorbitolul este tolerat în cantități mici, așa că mulți oameni pot mânca banane fără probleme. Bananele coapte sunt, de asemenea, bogate în FODMAP, carbohidrați care pot cauza gaze și balonare la unii oameni. Din nou, totul se reduce la individ. În timp ce unii pot mânca banane fără nicio problemă, alții pot descoperi că nu le cad bine la stomac.

De ce sunt mai bune bananele verzi

Bananele sunt mult mai mult decât ceea ce vedeți pe eticheta cu informații nutriționale. Iată câteva fapte puțin cunoscute despre fructul exotic galben.

„Bananele sunt o sursă de amidon rezistent, mai ales când sunt mai verzi”, spune Harris-Pincus. Așa cum îi spune numele, amidonul rezistent „rezistă” la digestie și este absorbit mai lent de intestinul gros.

Acolo, este fermentat de microbiom și produce molecule numite acizi grași cu lanț scurt, care au fost legate de reducerea cancerului de colon și îmbunătățirea sensibilității la insulină. „Prin urmare, (datorită amidonului rezistent), o banană mai puțin coaptă va avea probabil un răspuns mai lent al zahărului din sânge decât una supracoaptă”, notează Harris Pincus.

Sunt bune de consumat înainte de antrenament

Bananele sunt bogate în carbohidrați, care sunt principala sursă de energie pentru exerciții fizice. Un studiu a comparat bananele cu o băutură pentru sportivi cu 6% carbohidrați pentru a evalua efectele ambelor asupra performanței la ciclism. Studiul a constatat că ambele au dus la rezultate similare de performanță. În plus, un studiu sugerează că proprietățile bananelor, în principal fructoză și compuși fenolici (plante), pot îmbunătăți performanța atletică generală.

Bananele conțin triptofan

Probabil că cunoașteți cuvântul „triptofan” ca fiind lucrul enervant din unele alimente care vă face somn. Triptofanul este un aminoacid care este răspândit în anumite alimente, dar credința comună că consumul lui te face letargic este doar un mit. Credeți sau nu, triptofanul este singurul precursor al serotoninei, o substanță chimică care stabilizează starea de spirit. Deci, consumul de alimente cu triptofan vă poate afecta pozitiv starea de spirit.