Beyonce, omagiu emoționant pentru Tina Turner

Beyonce i-a adus un omagiu emoţionant Tinei Turner în timpul unui concert susţinut la Paris şi a spus că ''nu s-ar afla pe această scenă'' dacă nu era regretata cântăreaţă, informează DPA şi PA Media.

Vedeta pop şi-a întrerupt vineri concertul de pe Stade De France pentru a-i aduce un omagiu cântăreţei americano-elveţiene, care a decedat miercuri la vârsta de 83 de ani în locuinţa sa din Elveţia în urma unei lungi suferinţe.

Turner a cântat în duet cu Beyonce la ceremonia premiilor Grammy din 2008 o versiune a melodiei ''Proud Mary'', cele două artiste purtând ţinute sclipitoare şi executând coregrafii sincronizate.

''Vreau să mă opresc o secundă şi să o omagiez pe Tina Turner'', a spus Beyonce publicului, potrivit filmărilor publicate pe reţelele de socializare.

''Dacă sunteţi fanii mei, sunteţi fanii Tinei Turner pentru că eu nu aş fi pe această scenă dacă n-ar fi fost Tina Turner, aşa că vreau să strigaţi ca ea să vă simtă dragostea'', a spus cântăreaţa.

''Sunt extrem de norocoasă că am avut şansa să mă aflu în prezenţa geniului ei'', a mai spus artista.

Beyonce se află în prezent în turneul mondial Renaissance, iar începând de luni susţine cinci concerte la Tottenham Hotspur Stadium din Londra.

După decesul Tinei Turner, Beyonce, care are în palmares numeroase trofee Grammy, s-a numărat printre vedetele globale care au omagiat contribuţia cântăreţei la industria muzicală.

''Regina mea iubită. Te iubesc la nesfârşit. Sunt atât de recunoscătoare că m-ai inspirat şi pentru felul în care ai deschis noi drumuri. Eşti un simbol al forţei şi rezistenţei. Al pasiunii şi puterii'', a scris Beyonce pe conturile ei de socializare.

Pe parcursul unei cariere de peste 60 de ani, Tina Turner, pe numele real Anna Mae Bullock şi născută în Nutbush, Tennessee, a câştigat opt trofee Grammy în categorii competiţionale şi are câte o stea dedicată atât pe celebrul bulevard Walk of Fame din Hollywood, cât şi pe Walk of Fame din St Louis.

Lista hiturilor sale include tema muzicală a filmului ''GoldenEye'' (1995) din seria James Bond, ''We Don't Need Another Hero'', ''What's Love Got to Do With It'' şi ''Private Dancer''.

Turner a murit miercuri, după o lungă suferinţă, în locuinţa ei din Kusnacht, în apropiere de Zurich, Elveţia, potrivit publicistului ei, iar o ceremonie funerară privată, la care vor participa prietenii apropiaţi şi familia, urmează să fie organizată