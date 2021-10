Billie Eilish, cel mai tânăr headliner solo din istoria festivalului Glastonbury

Cântăreaţa americană Billie Eilish a fost anunţată cap de afiş pentru ediţia din 2022 a unuia dintre cele mai importante festivaluri britanice, Glastonbury, potrivit news.ro

Emily Eavis, organizatoarea evenimentului de la Worthy Farm, a confirmat luni că artista în vârstă de 20 de ani va fi „cel mai tânăr headliner solo din istoria noastră”. Festivalul a fost fondat în 1970.

„Pare a fi modul perfect pentru noi de a reveni şi abia aştept”, a adăugat ea.

Eilish va fi şi prima femeie cap de afiş după Adele, la ediţia 2016, deşi Taylor Swift fusese angajată să cânte în 2020, însă, din cauza pandemiei, festivalul a fost anulat.

Glastonbury nu a avut loc nici anul acesta, iar organizatorii au ales să prezinte un eveniment virtual cu artişti precum Coldplay, Wolf Alice şi Jorja Smith.

Prima apariţie a lui Eilish la Glastonbury, în 2019, când a cântat pe o scenă secundară în faţa a 40.000 de oameni, a fost lăudată de critici ca „fascinantă” şi „înălţătoare”.

De atunci, ea a câştigat mai multe trofee, precum Grammy şi Brit, cu albumul de debut, „When We All Fall Asleep Where Do We Go”, şi, recent, a revenit pe primul loc în topuri cu noul disc, „Happier Than Ever”.

Săptămâna trecută, artista s-a aflat la Londra, la premiera mondială a „No Time to Die”, pentru care a scris tema muzicală.

Eilish va avea 20 de ani şi 6 luni când va urca pe scena Pyramid în iunie 2022, cu trei luni mai mult decât avea Mark Hamilton, membru al trupei nord-irlandeze Ash, care a fost cap de afiş în 1997.