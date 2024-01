Boeing a devenit 'compania morții': roata unui avion a căzut la decolare. Ușa unui alt avion s-a desprins în zbor

Avionul implicat în incident este un model Boeing 757. Acesta aștepta să decoleze de pe Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta spre Bogota, Columbia. La bord se aflau 172 de pasageri, doi piloți și patru membri ai echipajului.

Administrația Federală de Aviație a întocmit un raport preliminar în care scrie că roata din față s-a desprins și s-a rostogolit până în afara pistei, potrivit NBC News.

Nu au fost persoane rănite, iar pasagerii au fost transferați în alt avion, au anunțat reprezentații companiei care deține aeronava

Aeronavele Boeing au fost implicate în mai multe incidente în ultima perioadă.

BOEING 757 LOSES NOSE WHEEL WHILE PREPARING FOR TAKEOFF IN ATLANTA (Reuters)



