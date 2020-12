BREAKING Coaliția de guvernare a AJUNS la Parlament: se depune lista miniștrilor

Coaliția de guvernare a ajuns la Parlament, acolo unde se depun lista miniştrilor Cabinetului Florin Cîţu şi Programul de guvernare. Potrivit programului anunţat, conducerile Camerelor se întrunesc pentru a stabili calendarul audierii miniştrilor şi al învestirii Cabinetului.

Guvernul, în care PNL are 9 ministere, USR PLUS are 6, iar UDMR 3, are următoarea componenţă:

PNL

Ministerul Finanţelor – Alexandru Nazare

Ministerul Afacerilor Interne – Lucian Bode

Ministerul Educaţiei – Sorin Cîmpeanu

Ministerul Energiei – Virgil Popescu

Ministerul Agriculturii – Adrian Oros

Ministerul Muncii – Raluca Turcan

Ministerul Afacerilor Externe – Bogdan Aurescu

Ministerul Apărării – Nicolae Ciucă

Ministerul Culturii – PNL – Bogdan Gheorghiu

USR PLUS

Ministerul Sănătăţii - Vlad Voiculescu

Ministerul Transporturilor - Cătălin Drulă

Ministerul Fondurilor Europene - Cristian Ghinea

Ministerul Justiţiei - Stelian Ion

Ministerul Economiei - Claudiu Năsui

UDMR

Ministerul Dezvoltării - Cseke Attila

Ministerul Mediului - Tanczos Barna

Ministerul Tineretului şi Sportului - Tanczos Barna.

Lista Guvernului şi programul de guvernare urmează să fie depuse miercuri dimineaţă în jurul orei 8:00 la Parlament, şedinţa Birourilor Permanente reunite fiind programată între 9:00 şi 10:00, pentru a stabili calendarul audierii miniştrilor propuşi în comisiile de specialitate. După avizul comisiilor, ar urma să aibă loc plenul reunit pentru învestirea noului Guvern, care potrivit premierului desemnat ar putea avea loc la ora 18:00, după care noii miniştri depun jurământul în faţa preşedintelui Klaus Iohannis.

Guvernul este învestit cu vorul majorităţii parlamentarilor.