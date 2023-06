Breaking: Putin a convocat Consiliul de Securitate al Rusiei

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, va participa săptămâna viitoare la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei, a anunțat duminică televiziunea rusă de stat. Reportajul difuzat de emisiunea de actualitate Vesti a postului de televiziune Rossia-1 nu a precizat dacă reuniunea va avea loc vineri, în mod normal, sau va fi devansată.

Decizia vine după ce trupele Wagner s-au instalat cu forța în Rusia, cerând schimarea conducerii Ministerului Apărării

Evgheni Prigojin, directorul Grupului paramilitar Wagner, a anunţat, sâmbătă, că a ordonat întoarcerea combatanţilor care avansează spre Moscova, confirmând acordul mediat de preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko.

"Urma să fie destructurat Grupul Wagner. Pe 23 iunie, am iniţiat un marş pentru dreptate. În 24 de ore, am ajuns la 200 de kilometri de Moscova. În acest timp, nu am vărsat nicio picătură de sânge a combatanţilor noştri. Acum, este momentul în care s-ar putea vărsa sânge. De aceea, conştienţi de responsabilitatea uneia dintre tabere (...), întoarcem coloanele şi mergem în sens opus, spre unităţile noastre de pe câmpul de luptă (din Ucraina - n.red), în conformitate cu planul", a declarat Evgheni Prigojin într-un mesaj postat pe Telegram, conform postului de televiziune CNN şi cotidianului Le Monde.