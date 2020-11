Brian Johnson: AC/DC are material suficient pentru cel puţin încă un album

Brian Johnson, solistul AC/DC, a declarat într-un interviu acordat NME că trupa care va lansa vineri discul „Power Up”, primul în decurs de şase ani, are material pentru cel puţin încă un album, potrivit news.ro.

Cel de-al 17-lea album al AC/DC cuprinde 12 piese gândite în parte de chitariştii Malcolm Young, care a murit în 2017 după ce a fost diagnosticat cu demenţă, şi de Angus Young.

„Mare parte din «Power Up» a venit din idei de dinainte de «Black Ice» (2008), când Malcolm şi Angus stăteau împreună cinci zile pe săptămână şi treceau prin idei”, a explicat Johnson. „Malcolm era meticulos. Nota totul şi exact când le făceau, le categorisea. Există mai mult decât suficient pentru încă un album, probabil două”.

„Legat de Malcolm, trebuie să priviţi înapoi, la începuturi, când i-a spus lui Angus: «Haide, trebuie să facem o trupă. Este prea multă muzică uşoară în jur. Vreau să cânt nişte rock’n’roll!» În etica lui, nu făcea compromisuri. Dacă nu era rock’n’roll, lui Malcolm nu îi păsa. Ne-a părăsit, dar încă este acolo. În studio şi în tot ce a făcut. Suntem toţi foarte conştienţi de asta. Când obiectivul tău este să îl omagiezi pe Malcolm, vrei să o faci bine şi nu vrei să dezamăgeşti pe cineva”, a completat Johnson.

Solistul Brian Johnson, chitariştii Angus Young şi Stevie Young, bateristul Phil Rudd şi basistul Cliff Williams au confirmat reunirea trupei la finalul lunii septembrie.

Cliff Williams, care a revenit în activitate odată cu noul album, a spus că există posibilitatea susţinerii mai multor concerte live după ce pandemia va fi trecut.

„Am avut câteva săptămâni de repetiţii la începutul acestui an şi toată lumea cânta minunat. Toţi erau pregătiţi să susţină show-uri, dar apoi am mers toţi acasă şi a venit pandemie, iar totul este pus în raft acum. Sperăm ca, odată ce asta va rămâne în urma noastră, să putem ieşi şi să cântăm din nou”, a spus el.

Cel mai recent album AC/DC, „Rock or Bust”, a fost lansat în 2014.

Brian Johson s-a retras din grup în 2016, din cauza unor probleme de sănătate. În turneul „Rock or Bust”, el a fost înlocuit de Axl Rose.

Rudd plecase din trupă în 2015, după ce a fost arestat, iar Williams şi-a anunţat retragerea în 2016, când a spus că trupa este „un animal schimbat”.

În primăvara lui 2019, inginerul grupului, Mike Fraser, a confirmat că trupa s-a aflat în studio pentru înregistrări alături de Brian Johnson. El a spus că noul album va fi „un fel de tribut adus lui Malcolm Young, la fel cum «Back in Black» a fost un tribut pentru Bon Scott”.

Trupa AC/DC, înfiinţată la începutul anilor 1970, a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame în 2003. Albumele grupului, în rândul cărora se remarcă „High Voltage” (1975), debutul discografic, „Highway to Hell” (1979), „Back in Black” (1980), „For Those About to Rock We Salute You” (1981), „The Razors Edge” (1990) şi „Black Ice” (2008), au fost vândute în peste 200 milioane de copii pe plan mondial.