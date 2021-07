București: Bulevardul Ion Mihalache şi Calea Griviţei ar putea fi modernizate

Consiliul Local Sector 1 ar putea lua în administrare Bulevardul Ion Mihalache şi Calea Griviţei pentru modernizare. Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului local din 3 august se află un proiect prin care se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) transmiterea din administrarea Administraţiei Străzilor a Bulevardului Ion Mihalache şi a Căii Griviţei, care se află în proprietatea publică a municipalităţii, în vederea reabilitării şi modernizării, arată Agerpres.

Se solicită transmiterea dreptului de administrare a celor două artere de circulaţie pe durata desfăşurării lucrărilor de investiţii, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul părţilor, până la încheierea perioadei de amortizare a acestora.

Printr-un alt proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi se solicită CGMB transmiterea din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în cea a Consiliului local a unei părţi din Parcul "Regele Mihai I al României", precum şi a Parcului Cişmigiu, aflate în proprietatea publică a Municipiului Bucureşti, în vederea reabilitării şi modernizării lor.

Totodată, consilierii locali urmează să discute un proiect privind luarea în administrare de la Administraţia Străzilor a parcării de sub Pasajul Basarab, în vederea derulării de lucrări de mentenanţă şi întreţinere.

"Creşterea numărului locurilor de parcare prin amenajarea şi operaţionalizarea terenului aflat sub Pasaj Basarab sub formă de parcare pe spaţiul existent, sub funcţiunea de parcaj exterior, va conduce la îmbunătăţirea transportului rutier din zona Nicolae Titulescu, eliberându-se astfel benzile de circulaţie ocupate de autovehicule parcate de-a lungul parcajului, astfel nu se vor mai crea ambuteiaje şi aglomerări în trafic şi implicit va scădea considerabil cantitatea de gaze cu efect de seră", se explică în referatul de aprobare a proiectului.