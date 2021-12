Bursa FTX oferă un premiu de 1 milion de dolari pentru ca băncile să accepte monede stabile

Monedele stabile precum USDT sunt supuse controlului în Statele Unite, unii parlamentari cerând o mai mare supraveghere reglementară a industriei. Bursa de derivate din criptomonede FTX cere băncilor să se adreseze și să discute posibilitatea de a accepta stablecoins în schimbul unei recompense de 1 milion de dolari.

Într-o postare de marți pe Twitter, FTX a spus că explorează formarea de relații cu bănci din diferite regiuni pentru a permite utilizatorilor să aibă „depuneri și retrageri aproape instantanee și aproape gratuite” prin intermediul monedelor stabile. Schimbul a propus ideea de a oferi un premiu de 1 milion de dolari pentru prima bancă din fiecare regiune care acceptă jetoanele, dar a sugerat că ar fi deschis să ofere mai multe, conform cointelegraph.com

How much would it cost to convince a bank to accept stablecoins?



If we offered a $1m prize for the first bank in each region that does it is that enough?



Do you work for a bank and want to discuss this?