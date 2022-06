Campionul mondial Tyson Fury, dispus să revină în ring pentru suma potrivită

Fury l-a învins prin KO pe compatriotul său Dillian Whyte, în luna aprilie la Londra, când şi-a apărat cu succes centura cu diamante, înainte de a-i anunţa pe fanii săi că îşi va respecta promisiunea de a se retrage din box, pe care o făcuse anterior soţiei sale."Am vrut să plec când sunt în vârf, după o mare lovitură. Aproape 100.000 de persoane pe Wembley, o victorie prin KO, 'Gypsy King' nu va fi uitat prea curând şi nicio sumă de bani nu mă va face să renunţ la retragere pentru că sunt fericit. Acesta este adevărul şi nimic altceva decât adevărul, am terminat. Sunt fericit şi sănătos, încă mai am mintea întreagă, pot vorbi, am o soţie frumoasă şi şase copii. Am nu ştiu câte centuri şi mulţi bani. Am succes, faimă, glorie. Ce mi-aş mai putea dori în plus?'', a spus boxerul la momentul respectiv.Între timp, însă, Fury şi-a revizuit poziţia şi a dezvăluit că a discutat cu promotorul său, Frank Warren, despre o posibilă revenire a sa în ring, în cadrul unui eveniment pe care îl doreşte cât mai special. El ar urma să-l înfrunte pe câştigătorul meciului revanşă dintre ucraineanul Oleksandr Usik, campionul mondial WBA, WBO, IBF şi WBO, şi britanicul Anthony Joshua.Usik l-a învins pe Joshua anul trecut în luna septembrie, deposedându-l de cele patru centuri, iar revanşa ar putea avea loc în această vară, în luna august. Mass-media britanică anunţă că Fury aşteaptă acum deznodământul acestei confruntări.În vârstă de 33 ani, Tyson Fury l-a descris pe Usik drept un boxer de categoria "mijlocie", însă se aşteaptă ca ucraineanul să-l învingă din nou pe Joshua."Când acest mijlociu îl va trimite din nou la podea pe acest culturist, va fi un singur om care să rezolve acest circ absolut, nu-i aşa?", a spus Fury."Ce le-aş transmite oamenilor care doresc ca această luptă să aibă loc: ar fi bine să aveţi un carnet mare de cecuri, pentru a-l convinge pe 'GK' să renunţe la retragere... O să vă coste scump", a adăugat cel care se autointitulează "Gipsy King'.