Cântărețul britanic Robbie Williams va lansa primul său album de Crăciun: Va include atât piese originale, cât și coveruri

Cântărețul britanic Robbie Williams a anunțat, vineri, că va lansa primul său album de Crăciun, pe 22 noiembrie, iar materialul discografic va include atât piese originale, cât și coveruri, potrivit Reuters, anunță MEDIAFAX.

"The Christmas Present" va fi format din două discuri, "Christmas Past" și "Christmas Future".

Printre duetele anunțate pentru acest material discografic se numără unele cu cântăreții Bryan Adams, Rod Stewart, Jamie Cullum, cu pugilistul Tyson Fury, dar și tatăl lui Robbie Williams, Peter Conway.

Citește și: Mircea Diaconu aruncă BOMBA: 'Ținta mea este NU să ajung președinte'

"Sunt foarte încântat să anunț primul meu album de Crăciun. Am făcut multe lucruri în carieră și lansarea acestui album este un vis devenit realitate", a declarat Williams într-un comunicat.

În 2001, Williams se plasa pe primul loc în topurile britanice de Crăciun, cu "Somethin’ Stupid", un duet cu actrița Nicole Kidman.

În vârstă de 45 de ani, Robbie Williams s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum "Angels" şi "Millennium". În 2010, Williams s-a reunit cu foştii lui colegi din grupul Take That, alături de care a înregistrat albumul de mare succes "Progress", promovat printr-un turneu extrem de profitabil în 2011.