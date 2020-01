Cântăreața Miley Cyrus s-a deghizat în nașa sa Dolly Parton de ziua vedetei de muzică country

Cântăreața Miley Cyrus a ales un mod insolit de a-i spune la mulți ani nașei sale, Dolly Parton publicând imagini în care era deghizată în cunoscuta vedetă de muzică country, arată Metro, potrivit MEDIAFAX.

Miley Cyrus și-a uimit fanii duminică publicând imagini cu ea îmbrăcată și machiată în stilul nașei sale, chiar în ziua în care Dolly Parton împlinea 74 de ani.

Cântăreața a publicat imaginile pe Instagram, transformarea având ca scop recreerea hitului înregistrat Dolly împreună cu Kenny Rogers, ”Islands in the Stream”. Cyrus a realizat înregistrarea în 2018 pentru emisiunea The Tonight Show cu Jimmy Fallon.

Cântăreaţa şi actriţa americană Miley Cyrus a devenit cunoscută datorită serialului pentru adolescenţi "Hannah Montana", în care a interpretat rolul principal. De altfel, Miley Cyrus este unul dintre cel mai de succes artişti care s-au lansat în producţiile Disney. Fiica interpretului de muzică country Billy Ray Cyrus, ea şi-a lansat în 2013 cel de-al patrulea album, "Bangerz", care include hituri precum "We Can't Stop" şi "Wrecking Ball", care au fost promovate prin clipuri provocatoare.

În ultimii ani, Miley Cyrus s-a aflat în atenţia presei internaţionale mai degrabă pentru controversele provocate decât pentru cariera sa. Ea a generat noi controverse în 2013, după ce a fumat, în timpul show-ului MTV European Music Awards, transmis în direct la mai multe posturi de televiziune, ceva ce părea să fie o ţigară cu marijuana, după ce a fost premiată la categoria cel mai bun videoclip, pentru piesa "Wrecking Ball". Totodată, dansul ei lasciv şi simularea masturbării alături de Robin Thicke, la gala MTV Video Music Awards, în vara anului 2013, a scandalizat opinia publică internaţională. Miley Cyrus a lansat, de asemenea, o nouă "modă" în showbizul internaţional în 2013 - twerking-ul (dans lasciv în poziţie aplecată obţinut prin ondularea exagerată a bazinului, n.r.).