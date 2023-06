Cântăreţul belgian Claude Barzotti, autorul unor melodii de succes din anii '80, a încetat din viață la vârsta de 69 de ani

Cântăreţul belgian Claude Barzotti, autorul unor melodii de succes din anii '80 precum "Le Rital" şi "Aime Moi", a murit de cancer la pancreas, la vârsta de 69 de ani, a anunţat sâmbătă managerul său, relatează AFP.

Claude Barzotti "a murit la 69 de ani, în locuinţa sa, alături de el fiind cele două fiice ale sale", în oraşul Court-Saint-Etienne, între Bruxelles şi Charleroi, în Belgia, a declarat Laurent Comtat.

"Barzotti a preferat să fie considerat un cântăreţ al emoţiilor, mai degrabă decât unul romantic. Era plin de viaţă, un artist cu adevărat sensibil, care a băut pentru a lupta împotriva tracului său", a mai spus el.Bolnav, Barzotti s-a retras de pe scenă în 2020.Pe numele său real Francesco Barzotti, el s-a născut pe 23 iulie 1953, într-o familie de imigranţi italieni proveniţi din regiunea Marche (centru). Cântăreţul cu părul creţ şi-a evocat originile şi condiţia sa de "străin" în cântecul 'Le Rital' (1983) - pe care noile generaţii l-au putut auzi în filmul "Camping".Printre hiturile sale se numără melodii lente de succes din anii 1980, precum "Je ne t'écrirai plus" (1984) şi "Aime-moi" (1990).În anii 2008-2009, el a participat la turnee alături de Marie Myriam, Frank Alamo, Demis Roussos şi Patrick Juvet.Barzotti a vorbit public în mai multe rânduri despre problemele sale cu alcoolul, mărturisind la televiziunea belgiană că bea uneori până la cinci sau şase sticle de whisky pe zi."Sunt o persoană tristă. Nu pot să explic pentru că am de toate, dar de fapt nu am nimic", a afirmat cântăreţul belgian.