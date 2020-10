Cara Delevingne şi Lily Aldridge, transformate în personaje de desene animate pentru o campanie a firmei de accesorii Chaos

Nume reprezentative ale modei precum Cara Delevingne, Ashley Graham şi Lily Aldridge nu au ezitat să se transforme în personaje de desene animate pentru a colabora cu firma britanică de accesorii Chaos, relatează miercuri EFE, potrivit Agerpres.

Cara Delevingne, machiată asemenea lui Eeyore, unul dintre personajele cărţii "Winnie the Pooh"; Lily Aldridge, ca Alice din basmul "Alice in Wonderland" şi Ashley Graham, ca protagonista filmului de animaţie "Lady and the Tramp" sunt câteva dintre transformările prin care au trecut fotomodelele pentru a colabora cu firma de accesorii Chaos.

Chaos a dorit să scoată în evidenţă, într-o manieră originală, lansarea noilor sale huse de telefon care reprezintă imagini ale personajelor clasice din filmele Disney, precum ''Tinkerbell'', ''Winnie the Pooh'', ''101 dalmaţieni'', ''Dumbo'', ''Pinocchio'' sau ''Bambi'', printre altele.

Designul aparţine fondatoarelor firmei, Charlotte Stockdale şi Katie Lyall, ajutate de nume cunoscute din lumea modei şi cinematografiei care au acceptat provocarea de a se transforma în personajele lor preferate din filmele Disney.

Top modelul canadian Winnie Harlow s-a transformat în ursuleţul din "Winnie the Pooh", în timp ce fiica lui Kate Moss, Lila Moss, nu a ezitat să se transforme în ursul Baloo, din "The Jungle Book".

Georgia May Jagger s-a arătat fascinată de motanul Cheshire ("Alice in Wonderland"), în timp ce fotomodelul sudanez Adut Akech şi-a îndeplinit visul de a deveni zâna Tinkerbell, din "Peter Pan".