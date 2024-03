Ce face Vladimir Putin în timp ce Rusia își plânge morții și cum explică Kremlinul că nu a fost prezent la Crocus City Hall după atac

”Dacă sunt necesare contacte, vă vom informa”, a răspuns un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, întrebat de jurnalişti dacă prevede să se întâlnească cu rudele celor 143 de morţi.

Vladimir Putin a recunoscut luni că acest atentat, cel mai important din ultimii 20 de ani în Rusia, a fost comis de către ”islamişti radicali”, însă autorităţile ruse acuză serviciile secrete ucrainene şi din Occident de faptul că l-au ”facilitat”, în pofida faptului că a fost revendicat de către gruparea jihadistă Statul Islamic (SI).

După atacul la sala de concerte de lângă Moscova, care a avut loc vineri seara, preşedintele rus a aşteptat până a doua zi pentru a se exprima în mod public.

Potrivit lui Dmitri Peskov, Vladimir Putin nu s-a dus nici la faţa locului, pentru a nu „se amesteca în munca” salvatorilor.

„În privinţa familiilor şi apropiaţilor victimelor, s-a organizat o muncă foarte strânsă împreună cu ei de către toate serviciile şi specialiştii vizaţi (...). Toate acestea s-au făcut în cel mai scurt timp. Această muncă continuă”, a dat asigurări Dmitri Peskov.

Miercuri, Vladimir Putin s-a dus în regiunea Tver, la nord-vest de Moscova, unde a vizitat un muzeu istoric şi s-a întâlnit cu angajaţi din sectorul culturii.

Joi, el urma să participe la o reuniune pe tema turismului.

Putin and Zelensky inspect and cheer up troops separately, demanding combat-readiness



Russian President Vladimir Putin on Wednesday visited a Ministry of Defense military base.



The base in the Tver Region houses the 344th State Center for Combat Use and Retraining of Flight… pic.twitter.com/oG4PD9xBFP