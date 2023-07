Ce mancam in vacanta daca vrem sa ne mentinem silueta

Vacantele de vara sunt ocazii minunate de a explora locuri noi, de a descoperi culturi diferite, dar si stiluri noi de mancare. Desi ar trebui sa fie momente de relaxare, de multe ori vacantele pot aduce si mult stres prin prisma mentinerii obiceiurilor alimentare sanatoase.

Daca avem o preocupare activa pentru a pierde in greutate, vacantele se pot dovedi momente de destabilizare in planurile de gestionare a greutatii, pentru ca adeseori mancam doar la restaurante si este dificil mentinem linia unor alegeri dietetice.

In perioada vacantelor este important sa ne setam un obiectiv sanatos prin care sa ne mentinem greutatea si nu este indicat ca in aceste perioade sa urmam cure de slabire. Acest gen de restrictie alimentara nu ar trebui sa se regaseasca in programul de vacanta, asa cum nu ar trebui sa existe nici preocuparile exagerate pentru mancarea hipocalorica care semnalizeaza instalarea unui comportament alimentar problematic si periculos.

Nici comportamentul opus, in care nu exista nicio preocupare de nicio regula de echilibru alimentar nu este rezonabil. Conform unor studiu efectuat de Universitatea din Georgia, de obicei din vacante ne intoarcem cu cateva kilograme in plus care tind sa se mentina pe o perioada mai lunga de timp. Corpul va suporta consecintele metabolice ale excesului alimentar cu mult dupa ce vacanta se incheie, asadar intotdeauna recomandarea specialistilor este sa intretinem echilibrul alimentar, fara excese in nicio directie.

Cori Gramescu, nutritionist si antrenor de pilates explica ce inseamna din punct de vedere alimentar acest echilibru si cum il putem mentine in vacanta.

“In primul rand, echilibrul pleaca de la gestionarea corecta a meselor. La fel ca atunci cand suntem acasa, si in vacanta este important sa avem o structura de mese regulate, sa evitam prajeala, dulciurile, sucurile concentrate si alcoolul consumat in exces. Pentru ca in vacanta mancam cel mai des la restaurant, trebuie sa fim constienti ca aceste preparate sunt mai bogate in calorii decat cele gatite de noi acasa. Este important sa fim atenti la marimea portiilor si sa evitam caloriile ascunse in sosuri si dressing-uri.”, recomanda Cori Gramescu.

Chiar daca suna simplu, cand suntem in vacanta multi dintre noi uita sau ignora complet obiceiul de a fi atenti la senzatia de foame adevarata. Atunci cand suntem in vacanta oportunitatile de mancare sunt peste tot in jurul nostru si fara sa vrem intram in starea de spirit „sunt in vacanta!”, care ne face vulnerabili la mancare si mancam chiar daca nu ne este foame si nu ne oprim atunci cand suntem confortabili.

„Micul dejun este adeseori cea mai importanta masa in vacanta, pentru ca in functie de ce alegem sa mancam ne setam apetitul si senzatia de foame peste zi. Recomandarea mea este sa evitam la micul dejun produsele de patiserie, foietajele sau dulciurile, nu doar pentru ca au foarte multe calorii (un astfel de mic dejun dulce poate atinge lejer 1000 de kcal), ci pentru ca ne si cresc pofta de mancare si de dulce pentru intreaga zi. O alegere mult mai echilibrata nutritional este formata din oua, iaurt, branzeturi slabe, asociate cu legume sau fructe si respectiv cu o portie mica de cereale integrale sau paine integrala.”

Indiferent daca alegem o vacanta in care vrem sa bifam cat mai multe obiective turistice sau o vacanta pe plaja, este usor sa pierdem notiunea timpului si sa sarim peste mese. Desi poate parea inofensiv, a sari peste o masa poate duce cu usurinta la dublarea consumului de calorii la urmatoarea masa.

„Este important ca micul dejun sa fie echilibrat nutritional, pentru ca ne ajuta apoi sa facem alegeri alimentare intelepte si faptul ca incepem ziua cu o masa nutritiva si echilibrata ne da de asemenea energie pentru activitatile programate in concediu. Iata cateva exemple de mese echilibrate nutritional la care putem apela pentru prima masa a zilei :

• 2 oua fierte, posate sau ochi impreuna cu un bol de legume asortate si 1-2 felii mici de paine integrala unsa cu crema de branza, guacamole sau hummus.

• Un iaurt grecesc cu 4-6 linguri de muesli, 6-8 linguri de fructe si cateva nuci

• 4-5 felii de mezeluri slabe de pui, vita sau curcan, 2-4 felii mici de branza, 1-2 felii mici de paine, un bol de legume

• O felie frittata sau quiche de legume cu un bol de salata asortata

La masa de pranz putem sa optam pentru preparate din carne la gratar cu diferite tipuri de legume , atat crude cat si gatite. Este important sa evitam mancarurile prajite si cele cu multe sosuri, pentru ca in felul acesta scutim un aport caloric inutil din grasimi nesanatoase. Asadar, daca ne pasa de silueta noastra, e bine sa evitam tocanitele, preparatele pane, precum si cele care sunt gatite la tigaie sau ceaun. Putem alege fara griji preparate la gratar care nu au grasime aparenta - muschiulet de porc, muschi de vita, pulpe de pui, piept de pui - asociate cu legume (atat crude cat si gatite) si eventual cu o felie de paine sau un cartof fiert sau copt. Daca poftiti la preparate gen pizza, paste sau cartofi prajiti, ca sa le balansam nutritional va recomand sa va rezumati la jumatate de portie si sa le asociati cu o salata generoasa, bogata in legume si proteine slabe (piept de pui sau ton) , pentru a contracara din impactul negativ al acestor gen de ingrediente asupra siluetei. Cina e bine sa fie o masa usoara, pe baza de peste, fructe de mare si legume.”, recomanda nutritionistul.

A face alegeri sanatoase nu inseamna ca nu trebuie sa ne simtim bine in vacanta de vara. Hotararea de a face doar cateva mici alegeri sanatoase in timpul vacantei de vara ne poate ajuta sa profitam la maximum de evadare.

„Pentru a ne mentine silueta este bine sa nu mancam deserturile impreuna cu mesele principale, ci sa le socotim drept gustari peste zi. In felul acesta nu exageram prea tare cu caloriile la cina si reusim sa mentinem echilibrul alimentar. Portiile de dulce concentrat ar fi bine sa nu depaseasca 80-100 de grame pe zi, pentru a ne mentine in echilibru nutritional. Cand vine vorba despre consumul de bauturi alcoolice, va recomand sa fiti cel putin temperati cu ele. Pentru femei, se considera ca un aport de alcool de 3-5 pahare pe saptamana este relativ usor de tolerat de organism fara mari riscuri pentru sanatate, pe cand barbatii pot consuma undeva in jur de 5-7 pahare de alcool per saptamana. Calorie per calorie, un serving de votca sau gin (20ml) are mai putine calorii decat un pahar obisnuit de vin (140 ml) . De asemenea, este important de mentionat ca servingul obisnuit de alcool difera foarte mult de la o tara la alta. De exemplu, in Romania si Bulgaria un shot de tarie are 50 de ml, pe cand in Germania are 20 de ml. Un pahar de vin aduce intre 120 si 150 de kcal, pe cand un cocktail depaseste adeseori 200 de kcal.

Un aspect foarte important la care trebuie sa fim atenti in concediu daca vrem sa nu ne ingrasam se refera la caloriile lichide. Bauturile de tip frappe, smoothie sau milkshake sunt adeseori bombe calorice si va recomand sa va feriti de ele daca doriti sa nu va intoarceti din vacanta cu kilograme in plus. De exemplu, un frappe facut cu simt de raspundere poate sa depaseasca lejer 600 de kcal, pe cand smoothie-urile indulcite au de obicei peste 400 de kcal. Este mai mult decat o masa obisnuita, si multa lume consuma 2-3 astfel de bauturi pe zi in concediu, pe plaja. In esenta tot ceea ce conteaza este sa ne relaxam si sa facem din vacanta o experienta unica, asadar va incurajez sa va bucurati de vacanta in timp ce ramaneti constienti de impactul alegerilor voastre alimentare, si va invit sa pastrati echilibrul in viata voastra indiferent de destinatia aleasa pentru concediu.” - Cori Gramescu, nutritionist si antrenor de pilates.

O vacanta este un maraton si singura modalitate de a ne asigura ca avem energia necesara pentru a ne bucura de tot ceea ce ne-am propus este echilibrul. In acelasi timp o vacanta este intotdeauna un moment minunat pentru a experimenta reconectarea la sine.

