Cetatea Sarmizegetusa Regia intră în reabilitare și conservare

Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara a semnat vineri contractul pentru serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică în cadrul proiectului "Capitala Daciei - Muzeu viu al patrimoniului cultural european", ce are ca obiect conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a cetăţii Sarmizegetusa Regia, din Munţii Orăştiei, conform agerpres.

Contractul de proiectare are o valoare de 612.000 de lei şi a fost câştigat de asocierea formată din Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), SC Profesional Construct Proiectare SRL Bucureşti şi Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti.

"Este un proiect important pentru judeţul Hunedoara, ne bucurăm că am reuşit să atragem această finanţare pentru Sarmizegetusa Regia, unul dintre cele mai spectaculoase şi valoroase situri dacice de la noi din ţară. Avem încredere că partenerul nostru, Institutul Naţional al Patrimoniului şi asociaţii săi, va elabora un proiect tehnic menit să salveze o componentă importantă a monumentului UNESCO şi să revitalizeze întreg ansamblul de vestigii. Suntem mândri că putem implementa un astfel de proiect, realizat în premieră într-un sit dacic, dar avem şi o mare responsabilitate privitoare la modul cum se vor derula activităţile şi cum se va pune în valoare situl", a declarat preşedintele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor, la finalul ceremoniei de semnare a contractului.Etapa I a contractului cuprinde elaborarea documentaţiei în vederea emiterii certificatului de urbanism, precum şi obţinerea avizelor necesare pentru demararea proiectului. Etapa a II-a cuprinde elaborarea Proiectului Tehnic, inclusiv a caietelor de sarcini şi a detaliilor de execuţie. Etapa a III-a prevede acordarea de asistenţă tehnică de către proiectant pe toată perioada execuţiei lucrărilor, până la recepţia finală. Pentru primele două etape, termenul de realizare prevăzut în contract este 120 de zile.Proiectul "Capitala Daciei - Muzeu viu al patrimoniului cultural european" este finanţat prin Programul RO-CULTURA, apelul "Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice", fondurile fiind asigurate prin Granturi SEE - fonduri norvegiene, 2014 - 2021.Promotorul proiectului este CJ Hunedoara. Partenerul român în cadrul proiectului este Fundaţia Mihai Eminescu Trust, iar partenerul norvegian este More & Romsdal County Council.Principalele activităţi vizate de proiect constau în restaurarea, revitalizarea şi punerea în valoare a monumentului istoric restaurat. Etapele de restaurare includ cercetări arheologice, taluzări şi amenajări ale terenului, refacerea incintei militare, care are circa 1 km lungime, şi a porţilor de acces. De asemenea, este prevăzută refacerea şi îmbunătăţirea infrastructurii de vizitare prin introducerea unui traseu nou, semnalistică, amenajarea unui lapidariu şi a unui adăpost pentru vizitatori.Cât priveşte revitalizarea cetăţii, se are în vedere digitizarea monumentului UNESCO, astfel încât utilizatorul să aibă acces la imagini ce reconstituie diverse locaţii din cetate din perioada daco-romană.Valoarea totală a proiectului este de 13,29 milioane lei, adică aproximativ 2,74 milioane euro. Din aceşti bani, valoarea finanţării nerambursabile se ridică la este de 9,18 milioane lei, adică 1,89 milioane euro, şi se constituie din 85% Grant SEE şi 15% de la bugetul naţional. Cofinanţarea asigurată de CJ Hunedoara se ridică la aproximativ 850.000 de euro.