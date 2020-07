CFR Cluj: 'Jucătorii şi staff-ul tehnic au purtat mască FFP2 pe toată durata deplasării lor de la stadion până la Bucureşti'

Gruparea CFR Cluj a precizat, marţi, într-un comunicat, că jucătorii şi staff-ul tehnic au purtat mască FFP2 pe toată durata deplasării lor de la stadion până la Bucureşti, subliniind că la primele simptome avute de jucătorul Adrian Păun s-a solicitat de urgenţă testarea sa şi acesta a fost izolat de restul echipei, potrivit news.ro.

"Ca urmare a părerilor exprimate în spaţiul public de unul dintre pasagerii zborului Cluj/Bucureşti cu care şi echipa noastră s-a deplasat în capitală, conducerea echipei CFR 1907 Cluj doreşte să facă următoarele precizări: Jucătorii şi staff-ul tehnic au purtat mască FFP2 pe toată durata deplasării lor de la stadion până la Bucureşti. Vă asigurăm de faptul că suntem responsabili şi că mereu ne-am luat toate măsurile de prevenţie în lupta cu acest virus, chiar dacă din păcate el nu ne-a evitat. Am demonstrat asta prin faptul că la primele simptome avute de jucătorul nostru Păun Adrian am solicitat de urgenţă testarea sa şi l-am izolat de restul echipei. Tocmai pentru a proteja pe oricine putea intra în contact cu el. Şi noi, toţi cei din familia CFR, avem familii, avem copii şi evident facem tot posibilul să ne protejăm şi să trecem cu bine peste această perioadă grea. Mai mult, personalul companiei aeriene cu care am călătorit s-a asigurat pe toata durata prezenţei în aeronavă că atât delegaţia clubului nostru, cât şi ceilalţi participanţi la zbor poartă mască. Este, o dată în plus, o dovadă clară a faptului că am respectat regulamentele. Nu ştim de ce respectivul pasager a făcut aceste declaraţii şi de ce se foloseşte de acest moment neplăcut prin care trecem cu toţii făcând astfel de declaraţii publice. Ne revoltă o asemenea atitudine menită să discrediteze clubul pe baza unor simple afirmaţii, precum şi jucătorii şi staff-ul, pentru o notorietate iluzorie şi lipsită de moralitate. Luăm în considerare trimiterea persoanei respective în judecată pentru a dovedi cele declarate. Mulţumim tuturor celor care ne sunt alături în aceste zile şi care ştiu că doar împreună şi fără ură vom trece peste evenimentele cu care ne confruntăm în drumul către al treilea titlu consecutiv", a anunţat CFR Cluj.

Primul caz, jucătorul Adrian Păun, a fost anunţat sâmbătă şi a dus la amânarea meciului FCSB – CFR Cluj, din aceeaşi zi, din etapa a VIII-a (din zece) a play-off-ului Ligii I. Apoi s-au înregistrat încă alte şase cazuri în rândul jucătorilor.