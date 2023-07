CFR-Poli Iaşi | Leo Grozavu: 'La fotbal nu e cu cine vrea, e cu cine poate'

Leo Grozavu, antrenorul echipei Politehnica Iaşi, nu a fost mulţumit de evoluţia elevilor săi în meciul pierdut sâmbătă, la Cluj, cu CFR, scor 0-2, informează news.ro.

„La fotbal nu e cu cine vrea, e cu cine poate. Noi în seara asta am putut foarte puţin, naivitate, am arătat ca o echipă mică, sperăm să fie un semnal de alarmă, chiar dacă am jucat cu campioana. Ne lipsesc multe, nu stau acum să fac analiză, discutăm cu conducerea, la nivel intern. Nu aş vrea după joc, la cald, să fac declaraţii, că nu e nimic de declarat. Nu am avut foarte mulţi jucători care să zicem că nu ştiau ce...în afară de Jatoba, majoritatea sunt fotbalişti care au fost cu noi şi anul trecut. Mă aşteptam la altceva.

Probabil că unii au debutat în prima ligă, nu neapărat că sunt tineri, sunt jucători cu ani suficienţi în spate, fotbalul nu e diferit la Liga 3 de a doua sau de prima, sunt unele lucruri diferite, dar trebuie să fii pregătit. Blocajul ăsta mental pe care l-am suferit astăzi ne-a arătat că suntem mititei. Sperăm să ne trezim, le-am spus şi după joc, trebuie să ne debarasăm de haina ligii a doua, pentru că am început campionatul în prima ligă. Cine nu poate duce trena la prima ligă e greu să reziste.

Am aşteptat foarte mult de la titulari, în rest, sigur că aşteptam şi la cei introduşi după margine, nu avem o echipă bătută în cuie, aşteptam atitudine, altceva, nu s-a întâmplat astăzi. Nu facem o tragedie, am pierdut împotriva unei echipe experimentate, fără să mă impresioneze, nu au tras mult la poartă, dar când au tras ne-au dat două goluri.

Avem nevoie de calitate, experienţă şi personalitate, astea sunt cuvintele pentru un jucător care vrea să joace în prima ligă”, a declarat Leo Grozavu după înfrângerea suferită sâmbătă, în deplasare, cu echipa CFR Cluj, scor 0-2.