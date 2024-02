Chiriile din Bucuresti sunt cu 19% mai mari. Care este pretul mediu in principalele orase din tara

În luna ianuarie 2024, comparativ cu ianuarie 2023, s-au înregistrat cu 9% mai puține interacțiuni între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere pe Storia - platforma de imobiliare lansată de OLX. De asemenea, comparând luna ianuarie 2024 cu luna decembrie 2023, se observă o creștere de 18% a contactărilor, respectiv a interacțiunilor dintre chiriași și proprietari/agenți imobiliari, ceea ce arată o tendință de scădere. Analizând și numărul anunțurilor imobiliare de pe platformă, se observă că în ianuarie anul curent au fost cu 13% mai multe anunțuri active, acestea având o durată medie de viață mai ridicată în ianuarie 2024 comparativ cu ianuarie 2023.

Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 21% de la un an la altul (ianuarie 2024 vs. ianuarie 2023), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (ianuarie 2024 vs. decembrie 2023) au crescut ușor (+1%).

Cum au evoluat prețurile chiriilor în București, conform datelor Storia

Comparativ cu luna ianuarie 2023, în ianuarie 2024 prețurile medii pentru chirii au crescut cel mai mult (+24%) la categoria apartamentelor cu trei camere, unde prețul mediu a ajuns la 798 de euro. De asemenea, prețul mediu pentru închirierea apartamentelor cu două camere a fost de 563 de euro în luna ianuarie 2024, cu 17% mai mare față de cel din ianuarie 2023. Totodată, prețul mediu pentru închirierea garsonierelor din Capitală a crescut cu 11% de la un an la altul, ajungând la o valoare medie de 337 euro.

Cei care își doresc să locuiască cu chirie în sectorul 1 al Capitalei (în continuare cel mai scump sector din București) plătesc cu 80% mai mult decât cei din sectorul 4 al Bucureștiului (cel mai ieftin sector și în luna ianuarie 2024).

Conform datelor Storia, apartamentele de închiriat din sectorul 1 au înregistrat cea mai mare creștere de preț comparativ cu anul trecut (+24%), urmate de apartamentele din sectoarele 2 (+23%) și 5 (+21%) și de cele din sectorul 6 (+19%). Cele mai mici creșteri de preț per sectoare s-au înregistrat în sectorul 3 (+15%) și în sectorul 4 (+12%).