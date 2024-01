Chiril Moțpan a anunțat că părăsește Partidul Platforma Demnitate și Adevăr. Fostul deputat nu a explicat care este motivul deciziei sale, dar a ținut să menționeze că nu are niciun regret, relatează stiripesurse.md

„Astazi mi-am anunțat colegii de partid că părăsesc Platforma DA. Împăcat că am rămas pe baricade până în ultima clipă, că am dus o luptă sinceră și onestă pentru binele celor din jur și niciodată împotriva lor, că am adunat în ultimii 8 ani prieteni, experiență și amintiri pe care le voi păstra în suflet mereu. Gândurile mi se îndreaptă spre toți cei care mi-au fost alături în toți acești ani, foști și actuali colegi de partid, prieteni și colegi cu care am împărțit o bucată de pâine la greu, în vremuri deloc simple pentru această țară. Filosoful Heraclit spunea că „totul curge”, iar faptele, cred eu, rămân. Sunt cele care îți intră în sânge și te definesc. Închei acest capitol fără niciun regret, cu inima curată și cu speranță în viitor.

Vă mulțumesc tuturor și să vă fie anul 2024 plin de izbândă si bucurii. Vă doresc să fiți mai generoși în acest an. Capacitatea de a te dărui celor din jur și a pune la dispoziția lor atenția și timpul, este cea mai bună investiție pe termen lung! Omenia și demnitatea sunt calități de preț, păstrați-le la voi și apreciați-le la alții”, a scris Chiril Moțpan, pe pagina sa de facebook.

Chiril Moțpan este unul dintre cei care s-au aflat în prima linie în timpul protestelor antiguvernamentale din 2015–2016, în urma cărora a apărut Platforma Demnitate și Adevăr și, ulterior, Partidul Politic Platforma DA.

La alegerile parlamentare din februarie 2019, Chiril Moțpan a ajuns deputat pe lista Blocului ACUM, format din PAS și PPDA. Din 2021, nu mai este deputat, după ce la scrutinul parlamentar anticipat Platforma DA, pe lista căreia a candidat, nu a mai intrat în Parlament.