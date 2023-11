Ciolacu, atac la AUR pe tema limitării plăților cash: `Haurul` lor e o tinichea plină de minciuni. Nu au nicio treabă cu realitatea

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a lansat, duminică, un atac la adresa AUR, legându-se de „minciunile” Alianței legate de limitarea tranzacțiilor cash și de un proiect de lege care avea ca scop protecția copiilor din familii destrămate.

„În același timp vă spun că trebuie să apărăm și ceea ce avem, pentru că mesajele populiste și mincinoase bântuie ca niște stafii prin diverse comunități. V-au mințit că facem legi ca să furăm copiii și vedeți bine că nu s-a întâmplat. Au o nouă minciună și o nouă provocare, cea cu cashul. E cineva de aici care nu are cash la el? Mariane, în ultimul timp, nu au cash la ei? Voi credeți că viitoarea conducere pe care o să o alegeți nu o să aibă cash în seara asta la ei? Sau Piedone, când trece vecinul Marian pe la el, nu mai are cash? Oameni buni, nu mai poți să cumperi porcul, nu poți să vinzi porcul? Nu poți să vinzi calul, nu poți să cumperi calul? Îți trebuie certificat? Oameni buni, cui să mă adresez cel mai bine? Ce specialiști am eu mai buni decât dumneavoastră în „aur”? Oameni buni, sunt o tinichea! „Haurul” lor e o tinichea plină de minciuni, rețineți de la mine acest lucru, nu au nicio treabă cu realitatea! Până și eu, care nu mă pricep foarte bine, am râcâit pe bordură și am văzut că-i tinichea”, a afirmat Marcel Ciolacu, la Congresul Partidei Romilor.

Alianța pentru Unirea Românilor a început o campanie prin care susține că guvernanții urmăresc eliminarea plățilorîn numerar.

„Se urmărește eliminarea numerarului într-o țară în care jumătate din mediul rural este încă în noroi. Oamenii nu au apă, nu au canalizare, nu au gaze. Credem că este inacceptabil ceea ce guvernul Marcel Ciolacu face prin limitarea plăților în numerar. O dată, este o chestiune de accesibilitate pentru persoanele sărace, care nu au carduri, care nu acces la bancomate și, după aceea, este o problemă de libertate. Multe alte țări – dau exemplul Elveției, Austriei – poartă discuții în aceste zile pentru introducerea plăților în numerar în Constituție. Suntem un aprig apărător al libertății și, de aceea, ne vom opune cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. (...) Plățile în numerar sunt despre libertate și despre evitarea controlului social”, afirma George Simion, într-o conferință de presă.

Ce limite au fost impuse

Miercuri, 1 noiembrie, a intrat în vigoare o parte din noile măsuri fiscale, printre care și limitarea plăților cash la comercianți. Concret, de la 1 noiembrie, se poate încasa cash în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană juridică.

Potrivit proiectului mai sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.

De asemenea, sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry.