Clotilde Armand a renovat pe ascuns un apartament pregătit de retrocedare. Zeci de mii de euro din bugetul primăriei, pentru că s-a spart o țeavă de apă

Un consilier local a descoperit cum primarul Clotilde Armand a renovat apartamentul de sub el, deși există o cerere pe Legea 10 legată de acesta. Pentru că s-ar fi spart o țeavă de apă, edilul sectorului 1 a investit zeci de mii de euro în modernizarea întregului spațiu, scrie romanialibera.ro.

După cum a arătat Adrian Oianu, care a demisionat recent din Consiliul Local al Sectorului 1 și din PNL, Clotilde Armand a folosit banii administrației sale pentru a renova un apartament care este proprietate a Primăriei Capitalei.

“Doamna primar a pus ochii pe un apartament care funcționa pe Legea 10. Avea o notificare de retrocedare. Aceste apartamente intră într-un anumit regim, prin care nu se pot închiria de către primării. Nu se poate face nimic în ele. Nu se pot renova, amenaja. E un apartament care încă este într-o discuție de retrocedare și are o notificare de retrocedare pe el. Doamna primar a intrat abuziv în acest apartament, care se întâmpla să fie sub apartamentul în care eu locuiam cu chirie. Blocul este pe Nicolae Iorga, nr. 22. A intrat în acest apartament. A investit 30.000 de euro din bani de la primărie, din banii cetățenilor, la renovat la cheie. Fără să știe Consiliul Local al Sectorului 1 nimic. I-a pus aer condiționat. Eu, fiind în comisia de locuințe sociale, știam câteva lucruri despre asta. Legea spune că apartamentele pe Legea 10 sunt în administrația Consiliului. Proprietarul este Primăria Capitalei, dar ele sunt administrarea consiliului de la sector”, ne-a declarat Oianu.

Fostul membru PNL Sector 1 ne-a explicat că, fără să înștiințeze pe cineva de la Consiliu, Clotilde Armand a renovat apartamentul și “gurile rele, pe surse spun, că voia să-l dea să locuiască în el unul dintre consilierii ei”.

Consilierul s-a trezit cu ilegalitatea sub locuința sa

Adrian Oianu a aflat de “opera” primarului sectorului 1, pentru că apartamentul în care s-a investit masiv este amplasat sub cel în care locuia el, la acea vreme.

“S-a întâmplat să fie sub mine. Aflând de la administrator că primăria în care sunt consilier are un apartament pe care îl amenajează, sub mine, m-am dus și m-am interessat ce se întâmplă acolo și am aflat că ea, fără niciun fel de acte legale, a intrat abuziv în acest apartament, cu cheia care nu trebuia să stea la ea. Cheia trebuia să stea la Departamentul Locuințe Sociale. A cerut cheia de acolo, a intrat în el și l-a amenajat pe banii cetățenilor. Avea voie să realizeze doar reparații de urgență. Iată ce intervenții de urgență a realizat: a reamenajat bucătăria, două băi, a pus parchet, a schimbat toate geamurile, a pus calorifere și aer condiționat. Plus, corpuri de iluminat pe LED, care își schimbă culoarea. Ultimul răgnet! După ce a făcut toate astea, a spus că avea dreptul să intre în apartament și să facă lucrări de întreținere, pentru că s-a spart o țeavă. Dacă s-a spart o țeavă, în niciun caz nu reamenajezi tot apartamentul. Am făcut o plângere penală, care a rămas în suspensie. Totul a rămas suspendat. În apartamentul respectiv nu a putut să mai cazeze pe nimeni. Așteptăm ca Justiția să-și facă datoria, să verifice legalitatea acestui demers al doamnei primar. Știm, din start, că nu este legal”, ne-a mai explicat Adrian Oianu.

Colegul acestuia, care a demisionat împreună cu el din Consiliul Local al Sectorului 1 și din PNL, Dan Podaru, spune că partidul nu a vrut să-i susțină în mediatizarea cazului.

“PNL nu ne-a susținut în mediatizarea situației respective. Oare de ce? Mă întreb.Descoperirea generată de Adrian Oianu fiind o știre de breaking news. Incompetență, dezinteres sau complicitate? Iar procuratura de ce nu s-a sesizat? Este o situație de corupție fără precedent, ce trebuia verificată de organele abilitate”, a declarat Dan Podaru.