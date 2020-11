Clotilde Armand și-a luat consilier personal un bărbat care a ucis 2 oameni: a făcut 15 ani de pușcărie

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, și-a luat drept consilier persoanal un personaj extrem de controversat (surse din cadrul primăriei susțin că actualul primar a adus nu mai puțin de 10 consilieri personali). Daniel Doboș, fost președinte al USR Turda, a făcut 15 ani de pușcărie în Germania, după ce a ucis două persoane. Mai mult, se pare să Doboș este favorit pentru a deveni noul șef al Poliției Locale Sector 1.

Citește și: Mihai Tudose: Au mers Pic și Poc în inspecție prin spitale. Ce naiba au verificat ei?

Jurnalistul Gelu Florea de la Turda News a explicat pe larg situaţia juridică a domnului Daniel Doboş în iulie 2018 pentru adevarul.ro: „Practic, prin decizia Curţii de Juri a Tribunalului Regensburg din 13.01.1995, pronunţată în Dosarul nr. Ks 203 Js 43848/92, a, b, definitivă la data de 01.02.1996, numitul DOBOŞ NICOLAE-DANIEL a fost condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă pentru săvârşirea a două infracţiuni de omor prev. de art. 211 alin. 1 din Codul penal german.Cu privire la situaţia executării pedepsei, din documentele comunicate de autorităţile germane a rezultat că numitul DOBOŞ NICOLAE-DANIEL a fost arestat preventiv 1213 zile, începutul executării pedepsei fiind la 02.02.1996, 15 ani din pedeapsă fiind ispăşiţi la 07.10.2007.În fapt, la data de 08.09.1992, împreună cu o altă persoană, prin cruzime (aşa menţionează instanţa!), l-a omorât pe numitul… cu o puşcă cu alice.La data de 02.10.1992, numitul DOBOŞ NICOLAE-DANIEL, cu premeditare (aşa menţionează instanţa!), l-a omorât prin împuşcare pe numitul… . Prin decizia administrativă a Municipalităţii din Regensburg pronunţată la data de 29.05.2000 în dosarul nr. 331/04/122/Ml/Re s-a dispus expulzarea imediată a numitului DOBOŞ NICOLAE-DANIEL după eliberarea din închisoare.Asta ar fi povestea, pe scurt…”

Ulterior Daniel Doboș s-a autosuspendat din funcția de președinte al USR Turda: Decizia de autosuspendare a lui Daniel Dobos din functia de presedinte al USR Cluj a fost anuntata printr-un comunicat de presa transmis de partid, in care el explica la acea vreme si ceea ce s-a intamplat in urma cu mai bine 25 de ani.

”Am fost garda de corp a unui om de afaceri italian si mi-am utilizat arma din dotare in 1992. In doua randuri. Oricine utilizeaza o arma se afla sub incidenta legii. Iar legile sunt stricte. Mi-am asumat aceasta responsabilitate. O face oricare dintre oamenii care poarta o arma in viata civila. Atacurile la care a fost expus VIP-ul meu au survenit treptat, iar daca primul atac a fost cercetat fara o concluzie, al doilea a fost cercetat prin prisma primului.

Concluzia a fost ca trebuia sa ma asigur ca atacatorul avea o arma. Ceea ce ar fi insemnat sa astept pana in momentul in care celalalt ar fi tras. Nu am facut-o. Am fost judecat, rejudecat si reabilitat. Concluziile se regasesc intr-un cazier curat,” a declarat Daniel Dobos, conform News.ro.