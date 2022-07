Cluj: Festivalul Jazz in the Park are loc în perioada 1-4 septembrie

Festivalul Jazz in the Park, aflat la a 10-ediţie, va avea loc în perioada 1-4 septembrie, iar printre cei mai noi participanţi anunţaţi de organizatori se numără Avishai Cohen Quartet, Roberto Fonseca Trio şi Mircea Tiberian Trio, notează Agerpres.

"13 noi artişti confirmaţi la Jazz in the Park 2022. Avishai Cohen Quartet (IL), Roberto Fonseca Trio (CU), Mircea Tiberian Trio (RO), GANNA (UKR), Elena Mîndru Quartet (RO), Mădălina Pavăl Orchestra (RO), Apifera (IL) şi Paperjam (RO) completează lista artiştilor care vor concerta la a X-a ediţie a festivalului Jazz in the Park, ce va avea loc în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca, în 1-4 septembrie. Lor li se adaugă Zaharenco (RO), Andrei Petrache Trio (RO), 7th SENSE (RO), Răzvan Cipca Trio(RO) şi Maria Şimandi Project (RO), cinci trupe tinere de jazz care sunt parte a proiectului Pure Jazz pe care Jazz in the Park l-a susţinut de-a lungul anului din dorinţa de a pune umărul la dezvoltarea scenei româneşti de jazz", se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de organizatori.Conform sursei citate, Jazz in the Park este un festival de jazz contemporan fondat în 2013 şi care a adus până acum la Cluj peste 300 de concerte de jazz cu artişti de pe aproape toate continentele, devenind foarte repede unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen."Acest al doilea val de artişti anunţaţi e ceva mai tehnic. Roberto Fonseca revine la Cluj după ce multă lume ni l-a cerut, Avishai Cohen este în premieră locală, iar Mircea Tiberian e un nume pe care toate festivalurile de jazz din România ar trebui să-l aibă măcar o dată. De asemenea, avem o artistă din Ucraina, anume Ganna. Pe lângă ei, avem multe alte nume bune, în special multe trupe româneşti tinere, cărora suntem onoraţi că le-am putut crea un cadru în care să se exprime, poate unii în premieră la noi în oraş. Mai urmează un anunţ în august, însă deja lineupul prinde un contur destul de special. Sperăm să vă placă tuturor", a declarat, potrivit comunicatului, directorul festivalului, Alin Vaida.