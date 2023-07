Cocaină găsită la Casa Albă: Secret Service e în alertă maximă

Un test preliminar de teren asupra unei substanțe albe găsite în Casa Albă ar fi ieșit pozitiv la cocaină , au declarat autoritățile de aplicare a legii, iar Serviciul Secret al SUA a investigat marți cum a ajuns aceasta acolo, infomrează The Guardian.

Prezența substanței - care a fost trimisă pentru teste suplimentare - a ieșit la iveală luni târziu, când un pompier din echipa de materiale periculoase a departamentului de pompieri din Washington DC a transmis prin radio: "Avem o bară galbenă care spune clorhidrat de cocaină", a relatat pentru prima dată Washington Post.

Purtătorul de cuvânt al Secret Service, Anthony Guglielmi, a declarat pentru Post că descoperirea a dus la o alertă de securitate ridicată și la o scurtă evacuare din clădire, după ce a fost găsită în timpul unei runde de inspecție de rutină.

Relatările inițiale au indicat că substanța a fost descoperită într-o bibliotecă din Casa Albă. Associated Press, citând doi oficiali care nu au fost autorizați să vorbească despre anchetă, a relatat ulterior, marți, că pulberea albă a fost găsită "într-o zonă accesibilă grupurilor de turiști, nu într-un anumit birou din Aripa de Vest".

Guglielmi declarase pentru Washington Post că există "o anchetă privind cauza și modul" în care substanța a intrat în Casa Albă. În acel moment, Joe Biden se afla la Camp David. Președintele american și prima doamnă Jill Biden s-au întors marți dimineață de la retragerea prezidențială din Maryland la Casa Albă.

Un oficial familiarizat cu ancheta a declarat pentru ziar că cantitatea de substanță a fost mică.

Aceasta nu ar fi prima dată când drogurile ilegale intră la Casa Albă. Rapperul Snoop Dogg a declarat că a fumat iarbă într-o baie în 2013, iar Willie Nelson a mărturisit că a fumat un joint pe acoperișul Casei Albe în timpul președinției lui Jimmy Carter.

Actorul britanic Erkan Mustafa a declarat că a fumat marijuana și a luat o linie de cocaină în timpul unei vizite la Casa Albă, în timpul campaniei antidrog "Just Say No" a primei doamne Nancy Reagan. Cântăreața trupei Jefferson Airplane, Grace Slick, a declarat în 2011 că a încercat și nu a reușit să pună LSD în ceaiul președintelui Richard Nixon în 1970.

"Cred că Tricky Dick are nevoie de un pic de acid", și-a amintit mai târziu că s-a gândit.