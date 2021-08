Codrin Ștefănescu, ieșire FURTUNOASĂ la adresa #rezist: Să vă intre bine în cap, măi gravizi neomarxiști

Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefănescu a izbucnit la adresa #rezist din cauza eforturilor pentru impunerea ideologiei de gen în România, Ștefănescu subliniază că în România nu s-a murit pentru ca astfel de idei să fie impuse poporului.

"Māi, reziștilor ticāloși ce sunteți! Generația mea a fācut Revoluția din Decembrie 89 pentru niște idealuri! Unii dintre noi au plātit cu viața atunci pe baricade! Noi am fost curajoși la extrem, māi gravizi neomarxisti! Au fost uciși fārā milā și rāniți mii de tineri in Timișoara, București, Cluj, Sibiu, etc in speranța de-a ne câștiga libertatea! Nu pentru voi sau pentru ideile voastre sinistre de azi! Nu pentru a ajunge la cheremul străinilor, nu pentru educația sexuală in școli sau lgbt, nu pentru a huli Biserica, nu pentru protocoale secrete, nu pentru abuzuri, nu pentru forme de viațā ca Bârnā, Bulai cel statuie sau franțuzoaica Clotilde! Sā vā intre bine-n cap, ciudaților!", scrie Codrin Ștefănescu pe Facebook.

Ulterior, Ștefănescu a adăugat: ”Mā intreabā lumea de ce blochez reziștii care intra pe pagina mea, pentru cā e amuzantā stupizenia lor. Ei bine, nu e deloc! Uite așa, tolerandu-le toate abjectiile, am ajuns in situația asta! Cu parade ciudate, munți de gunoaie pe străzi, cu șobolani și gândaci in scoli, cu distrugerea cinicā a tot ce-i românesc! Cu mizeriile lor au obținut voturi, au ajuns in guvern și parlament toți ciudații pāmântului și odraslele foștilor securiști! Deci pe pagina mea, nu! Ii trimit acolo unde a dus mutu iapa și punct!”.