Compania românească 2Performant a încheiat anul 2021, în creştere cu 27%, ajungând la peste 1% din piaţa de e-commerce

Compania românească de tehnologie 2Performant a încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri de aproape 26 de milioane de lei, în creştere cu 27% faţă de 2020, şi a generat peste 1% din piaţa de e-commerce din România, reiese din rezultatele financiare publicate luni, conform Agerpres.

Anul trecut, prin intermediul platformei 2Performant, magazinele online au generat vânzări în valoare de 73,1 milioane euro (+44,4% de la an la an) din totalul de 6,5 miliarde de euro estimat de GPeC la nivelul pieţei româneşti de comerţ electronic.Potrivit sursei citate, veniturile operaţionale, calculate prin eliminarea comisioanelor pe care 2Performant le plăteşte afiliaţilor din platforma sa de marketing, au înregistrat un salt de 26% faţă de 2020, până la valoarea de 6,9 milioane lei.De asemenea, veniturile companiei de pe piaţa din România pentru produsul de marketing afiliat au crescut cu 28% faţă de 2020, la peste 22,6 milioane de lei, în timp ce veniturile din pieţele externe au înregistrat o creştere de 33%. În acelaşi timp, compania înregistrează şi o creştere a veniturilor plătite în avans cu 51% faţă de anul anterior, ajungând la 12,2 milioane de lei. Veniturile postpaid ajung la 13,3 milioane de lei, cu 13% mai mult faţă de 2020."Ca urmare a investiţiilor realizate în 2021 pentru internaţionalizare prin parteneriate cu jucători internaţionali, consolidare şi creştere pe piaţa locală, dar şi dezvoltarea unei noi soluţii tehnice pentru atribuirea conversiilor, compania a înregistrat anul trecut o pierdere de 699 mii de lei, sub pierderea prognozată în bugetul de venituri şi cheltuieli. Indicatorii de lichiditate, poziţia de cash şi grad de îndatorare înregistrează valori extrem de bune în 2021, inclusiv datorită investiţiei de peste 5 milioane de lei atrase de companie printr-o majorare de capital cu aport în numerar realizată pe Bursa de Valori Bucureşti", se arată în comunicatul de presă al companiei de tehnologie.În semestrul al doilea al anului trecut, 2Performant a înregistrat o cifră de afaceri de peste 14,9 milioane de lei, în creştere cu 36% faţă de acelaşi interval din 2020, precum şi un profit de 457.000 de lei.Pe parcursul anului 2021, platforma 2Performant.com, dezvoltată "in house", prin care profesionişti în marketingul digital colaborează cu magazinele online, a intermediat 68,7 milioane de click-uri, cu 23% mai multe decât în anul precedent, ceea ce înseamnă o medie de peste 5,7 milioane de click-uri lunare trimise către magazinele online.Totodată, raportat la perioada de referinţă, un număr de 3.440 de afiliaţi în platforma de tehnologie au înregistrat comisioane în valoare de 4,65 milioane de euro, în creştere cu 36,6%, în timp ce indicele de vânzări s-a majorat cu 5,7%, până la 15,71 de euro, "ceea ce înseamnă că pentru fiecare euro investit în afiliere un magazin online din platforma 2Performant.com a obţinut aproape 16 euro". În plus, rata de conversie s-a situat la 2%.2Performant este o companie românească de tehnologie ce dezvoltă, operează şi monetizează 2Performant.com - platformă integrată de marketing afiliat şi influencer marketing.Compania este listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), sub simbolul 2P.